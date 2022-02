„Schlüsselspiel“ vor 15.000 Fans: Werder will Serie ausbauen

Trainer Ole Werner von Werder Bremen gestikuliert. © Danny Gohlke/dpa/Archiv

Fußball-Zweitligist Werder Bremen darf am Samstag gegen den FC Ingolstadt vor 15.000 Zuschauer spielen. Der Bremer Senat genehmigte am Donnerstag einen Antrag des Clubs, zusätzlich 5000 Fans gegen den Tabellenletzten in das Wohninvest-Weserstadion zu lassen (Samstag, 13.30 Uhr/Sky). „Mit dieser Entscheidung wird Werder im Vergleich zum angekündigten Vorgehen an anderen Standorten, wo höhere Kapazitäten ermöglicht worden sind bzw.

Bremen - für die nächsten Tage angekündigt sind, keinen Wettbewerbsnachteil erfahren“, sagte Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

Trainer Ole Werner kann damit auf noch mehr Unterstützung bauen. Er sieht das Heimspiel gegen Ingolstadt als wegweisend für den weiteren Saisonverlauf. „Es ist ein absolutes Schlüsselspiel“, sagte der Coach am Donnerstag und erklärte: „Jeder ist sich über die unangenehme Aufgabe bewusst. Wir müssen nun beweisen, dass wir vom Kopf her gut im Spiel drin sind und Geduld haben.“

Der Zweitliga-Zweite holte zuletzt sieben Siege in Serie und ist gegen Ingolstadt klarer Favorit. Für Werner spielt das am Samstag allerdings keine Rolle, auch wenn er mit weiteren drei Punkten den Bremer Startrekord von Otto Rehhagel (acht Siege in der Saison 1980/81) egalisieren würde. „Auch wenn sie tabellarisch weit entfernt sind, hatten sie zuletzt eine deutliche Leistungssteigerung“, betonte der 33-Jährige und erinnerte an das 5:0 der Schanzer im letzten Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. „Die können ein Lied davon singen“, sagte Werner. „Es zeigt, dass es nicht möglich ist, anhand der Tabelle ein Ergebnis vorauszusagen.“ dpa