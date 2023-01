„Schwarze Kinderbibliothek“ eröffnet neue Räumlichkeit

Eine Kinderhand zeigt auf ein Buch. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Seit Mai 2022 gibt es in Bremen eine Bibliothek für Kinder- und Jugendliteratur, die sich etwa mit dem Leben schwarzer Menschen auseinandersetzt. Rund ein halbes Jahr lang verfügte das Projekt über keine eigenen Räumlichkeiten. Das ändert sich nun.

Bremen - Eine Kinder- und Jugendbibliothek, die ausschließlich Literatur etwa über das Leben schwarzer Menschen anbietet, ist in Bremen in eine eigene Räumlichkeit gezogen. Die Einrichtung mit dem Namen „Schwarze Kinderbibliothek“ ist den Betreibern zufolge die erste dieser Art in Deutschland. Sie wird von zwei Privatpersonen geleitet und auch staatlich gefördert.

Es ist geplant, dass die Einrichtung allen Besucherinnen und Besuchern in der Regel an drei Tagen offen steht. Eröffnet wurde die „Schwarze Kinderbibliothek“ im Mai des vergangenen Jahres. Das Ziel sei unter anderem gewesen, ein Ort für mehr Repräsentanz von schwarzen Menschen zu schaffen, sagte die Co-Leiterin der Bibliothek, Maimuna Sallah, der Deutschen Presse-Agentur in Bremen.

Weil die Bibliothek im vergangenen Jahr nicht über eigene Räume verfügte, kam sie zeitweilig bei einem Verein unter. Seit Beginn dieses Jahres mietet sie einen Raum im Bremer Stadtteil Östliche Vorstadt. An diesem Samstag soll die Bibliothek an dem neuen Standort eröffnet werden. Gefördert wird sie vom Kulturressort Bremens. Die Förderung beläuft sich einer Übersicht des Kulturressorts zufolge auf rund 56.500 Euro in diesem Jahr.

Co-Leiterin Sallah sagte, die Bibliothek solle ein sogenannter Safespace, also ein Schutzraum, für schwarze Kinder und Jugendliche sein. Zwar gebe es keinen Raum, der frei von Diskriminierung und Machtdynamik sei. Aber man bemühe sich, dass dies so gut wie möglich gelinge. „Die Bibliothek ist ein Ort, an dem alle Kinder, Jugendliche und Familienangehörige willkommen sind.“ Auch weiße Kinder, Jugendliche und Eltern profitierten davon, sich mit Lebensrealitäten von schwarzen Menschen zu beschäftigen.

Noch stehen weniger als 100 Bücher in der Bibliothek, wie Sallah sagte. Doch das könne sich in Zukunft ändern. Die „Schwarze Kinderbibliothek“ sei ein langfristiges Projekt. dpa