SPD-Fraktionsspitze bereitet Klausurtagung vor

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Der geschäftsführende Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion kommt am Mittwoch in Bremen zusammen, um die Klausurtagung der sozialdemokratischen Abgeordneten am Donnerstag und Freitag in Berlin vorzubereiten. Die größte der drei Regierungsfraktionen will dabei Positionspapiere zur internationalen Politik, zu einer europäischen Industriestrategie, zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und zur Familienpolitik beschließen.

Bremen/Berlin - Für den Nachmittag ist eine gemeinsame Pressekonferenz des Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich und des Vorsitzenden der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, Mustafa Güngör, geplant (ca. 13.45 Uhr).

Am Sonntag und Montag hatte sich bereits der Parteivorstand der SPD auf das Jahr 2023 vorbereitet. Dabei wurde eine Resolution für eine schnellere Erneuerung der Infrastruktur in Deutschland beschlossen und eine Kommission zur Erarbeitung eines neuen Steuer- und Finanzkonzepts beschlossen. dpa