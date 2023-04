SPD und CDU in Bremen gehen in heiße Phase des Wahlkampfs

Teilen

Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen, spricht. © Sina Schuldt/dpa

Mit dem Ende der Ostertage beginnt für die Parteien in Bremen die heiße Phase des Landtagswahlkampfs mit hochkarätiger Unterstützung aus anderen Bundesländern. Die nächste Bremische Bürgerschaft wird in gut vier Wochen am 14. Mai gewählt.

Bremen - Die regierende SPD mit ihrem Spitzenkandidaten, Bürgermeister Andreas Bovenschulte, lädt für Mittwoch (19.00 Uhr) zu einer Veranstaltung in Bremen ein. Als Gäste werden die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies erwartet.

Bei der CDU und deren Spitzenkandidaten Frank Imhoff ist Ministerpräsident Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen zu Gast. Wüst besucht am Mittwochvormittag zunächst Bremerhaven. Abends sollen Wüst und Imhoff bei einer CDU-Veranstaltung in Bremen sprechen. dpa