Stage unterstützt Coming out: „Liebe ist für alle da“

Bremens Jens Stage jubelt nach seinem Tor. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Am Montag hat sich Jakub Jankto als erster Fußballer der höchsten tschechischen Fußballliga als homosexuell geoutet. Werder Bremens Mittelfeldspieler Jens Stage unterstützt ihn nun öffentlich.

Bremen - Werder Bremens Mittelfeldspieler Jens Stage (26) hat öffentlich seine Unterstützung für den tschechischen Fußballer Jakub Jankto nach dessen Coming out deutlich gemacht. „Es ist wichtig für den Fußball, dass wir zeigen, dass es egal ist, wen wir wo und wann lieben. Es ist nur Liebe, und die ist für alle da“, sagte Stage am Dienstag in einer Medienrunde. Jankto sei ein gutes Vorbild für alle, die sich in einer ähnlichen Situation befänden, auch wenn er natürlich wisse, dass dieser Schritt „schwierig sein kann“.

Stage betonte: „Es sollte kein Problem sein, zu sagen, welche Sexualität man hat.“ Nun sei er glücklich, „dass jemand sich traut und stark genug ist, sich zu outen.“ Er sei sich sicher, dass seine Bremer Teamkollegen seine Ansicht teilten.

Der 27-jährige Jankto von Sparta Prag hatte am Montag als erster aktiver Spieler der höchsten tschechischen Fußballliga seine Homosexualität öffentlich gemacht. „Ich bin homosexuell und möchte mich nicht länger verstecken“, sagte er in einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Damit ist er erst der dritte aktive Fußballprofi, der sich öffentlich geoutet hat. In der Bundesliga gab es einen solchen Fall bisher noch nicht. dpa