Strabag Umwelttechnik errichtet Technologiezentrum

Die Umwelttechniksparte des Baukonzerns Strabag wird in Bremen ein 13,7 Hektar großes früheres Tanklagergelände sanieren und dort ein Technologiezentrum für nachhaltige Bauschuttaufbereitung errichten. Dazu will Strabag rund 23 Millionen Euro investieren, wie die Bremer Umwelt- und Stadtentwicklungssenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Mittwoch mitteilte.

Bremen - Das Grundstück am westlichen Ende des Ölhafens sei von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen an die Strabag Umwelttechnik GmbH verkauft worden.

„Für Bremen ist dieser Grundstücksvertrag sehr wertvoll. Denn damit ist sichergestellt, dass ein stark mit Schadstoffen kontaminiertes Grundstück seriös saniert wird“, betonte Schaefer. Das Grundstück am Ölhafen sei aufgrund seiner früheren Nutzung massiv mit Mineralöl verunreinigt und im derzeitigen Zustand nicht nutzbar.

Mittelfristig sollen am Technologiezentrum für „Urban Mining“ und Bauschuttaufbereitung 130 Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Sanierungsarbeiten auf dem rund 19 Fußballfelder großen Grundstück sollen im Herbst beginnen.

Die Strabag Umwelttechnik GmbH beschäftigt deutschlandweit mehr als 300 Menschen. Das Unternehmen ist auf Altlastensanierungen, Flächenrecycling, umwelttechnischen Anlagenbau, Komplettleistungen im Deponiebau sowie auf umwelttechnische Sonderverfahren spezialisiert. Die Firma gehört zum weltweit agierenden Bautechnologiekonzern Strabag SE mit rund 74.000 Beschäftigten. dpa