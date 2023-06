Straßentheaterfestival „La Strada“ startet am Donnerstag

Teilen

Das Straßentheater ist zurück in Bremen: Bis Sonntag bieten 25 Künstlergruppen aus 11 Ländern mehr als 120 Shows auf verschiedenen Bühnen an, wie der Veranstalter mitteilte. Die belgische Gruppe „Circumstances“ eröffnet das 29. Straßentheaterfestival „La Strada“ an diesem Donnerstagabend in den Bremer Wallanlagen. Die vier Tänzer zeigen unter dem Titel „Exit“ eine Performance aus Akrobatik, Tanz und Balance auf einer Bühne aus rotierenden Wänden und schwebenden Türen.

Bremen - Am Freitag beginnt das Programm ab 17.30 Uhr, die letzte Vorführung ist um Mitternacht. An den beiden Wochenendtagen starten die Vorstellungen schon um 13.00 Uhr. Die elf Bühnen verteilen sich über die Bremer Innenstadt und in den Wallanlagen. Erstmalig werden auch Räume der Schaulust am Güterbahnhof bespielt. Präsentiert werden im neuen Format „La Strada Spot“ ausgesuchte Vorstellungen des zeitgenössischen Zirkus. Das Festival unter freiem Himmel ist für Besucherinnen und Besucher frei zugänglich. dpa