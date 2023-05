Streik: Werder Bremen rät Auswärtsfans zu Bahn-Alternativen

Teilen

Werder Fans schwenken die Fahnen. © Carmen Jaspersen/dpa/Symbolbild

Wegen des am Sonntagabend beginnenden Warnstreiks hat Werder Bremen seinen Fans für die Rückreise vom Auswärtsspiel bei RB Leipzig alternative Verkehrsmittel nahegelegt. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag drei Tage vor der Partie (17.30 Uhr/DAZN) auf seiner Website mit. Der Club richtete den Aufruf vor allem an die Anhänger aus dem Umkreis der Hansestadt.

Bremen - „Die Abreise mit dem Zug aus Leipzig in Richtung Bremen wird aufgrund des Streiks nicht mehr möglich sein, denn es wird auch schon vor 22.00 Uhr Auswirkungen auf den Zugverkehr geben“, schrieb der Club. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte die Beschäftigten zum Ausstand von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Dienstagabend, 24.00 Uhr, aufgerufen. Die Bahn hat entschieden, in dieser Zeit den Fernverkehr komplett einzustellen. dpa