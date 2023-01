Transport mit Hilfsgütern für Odessa unterwegs

Ein LKW mit Hilfsgütern bei der Abfahrt. © Sina Schuldt/dpa

Ein Lastwagenkonvoi mit Hilfsgütern für die von Russland angegriffene Ukraine ist am Montag von Bremen aus auf die Reise gegangen. Zur Ladung gehören unter anderem 17 Wärmezelte mit Ausstattung, dazu Generatoren für die Stromerzeugung, Heizlüfter und zwei Feldküchen, wie die Bremer Stiftung Solidarität Ukraine mitteilte. Bestimmt seien die Güter für die Region um die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer.

Bremen - Die Ladung kam den Angaben nach durch Geld- und Sachspenden von Unternehmen, Organisationen sowie Bürgerinnen und Bürgern im Land Bremen zusammen. Auch der Senat unterstützte den Transport. „Wenn ich die voll beladenen Laster sehe, bin ich voller Dankbarkeit. Denn die stehen exemplarisch für das großartige und selbstlose Engagement der Menschen in unseren beiden Städten“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bei der Abfahrt der fünf Lkws.

Die Wagen sollen in die rumänische Stadt Tulcea im Donau-Delta fahren. Dort übernehmen ukrainische Partner der Stiftung den Weitertransport in die angrenzende Region Odessa. Seit Russland mit gezielten Raketenangriffen die Energie-Infrastruktur der Ukraine zerstört, fallen Strom, Wasser und Heizung in vielen Haushalten stunden- oder tageweise aus. In den Wärmezelten können die Menschen sich aufwärmen, etwas essen und ihre Mobiltelefone aufladen.

Seit dem russischen Angriff vor fast einem Jahr am 24. Februar 2022 sind aus Bremen und Niedersachsen schon viele Hilfsgüter in die Ukraine gebracht worden. Das Land Bremen würde gern eine offizielle Partnerschaft mit der Stadt oder der Region Odessa eingehen. dpa