Überfall auf Kiosk in Bremen: Mutmaßliche Täter festgenommen

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Nach einem Überfall auf einen Kiosk sind zwei 18-Jährige von der Polizei festgenommen worden. Die Männer überfielen den Kiosk in Bremen in der Nacht von Montag auf Dienstag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie stahlen Geld und Zigaretten. Eine Mitarbeiterin wurde der Polizei zufolge mit einer Schusswaffe bedroht und von der Kasse weggeschubst.

Bremen - Beamte nahmen die Männer nahe dem mutmaßlichen Tatort fest. Die Ermittlungen dauern an. dpa