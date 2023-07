Sturm reißt Frachter los: Unwetter sorgen für Zerstörung

Von: Marcel Prigge

Teilen

Zerstörung in Bremerhaven: Aufgrund der Unwetter riss sich ein Frachter im Hafenbecken los und zerstörte einen Kai. Der Schaden ist riesig.

Bremerhaven – Die Unwetter in Niedersachsen haben immense Schäden verursacht – auch an der Küste. Gewitter und Sturm prallten am Sonntagabend, 9. Juli 2023, auf Bremerhaven. Der DWD sprach zwar eine Warnung vor schweren Gewitterböen an der Küste aus, vor den Folgen konnte diese aber auch nicht schützen: Ein Autotransporter wurde vom Wind erfasst und losgerissen – das hatte Konsequenzen.

Sturm reißt Frachter los: Unwetter sorgen für Zerstörung am Kai

Bei dem Frachter handelt es sich um die 227 Meter lange und 32 Meter Breite „Don Quijote“. Einmal in Bewegung ist dieser Koloss schwer aufzuhalten. Das musste am Sonntagabend auch die Polizei feststellen, als sich das eigentlich vertaute Autotransportschiff von seinem Liegeplatz losriss.

Ein Autotransporter riss sich am 9. Juli in Bremerhaven aufgrund eines Sturmes los und trieb durch das Hafenbecken. Der Vorfall sorgte für einen Schafen im hohen sechsstelligen Bereich. © Polizei Bremen

Nach Angaben der Beamten riss sich das Schiff gegen 21 Uhr mitsamt des Pollers aus dem Pier in Bremerhaven. Anschließend trieb der Frachter aufgrund des Gewittersturmes vom Westufer an das Ostufer und beschädigte ein Schwimm- und Trockendrock. Nach Angaben von Nord24 soll es sich bei diesem um ein Dock der Lloyd Werft handeln.

Zerstörung in Bremerhaven: Ein Frachter hat sich beim Unwetter am 9. Juli losgerissen. © Polizei Bremen

Zudem beschädigte der Frachter die Kajenanlage und brachte sogar einen Weftkran zu Fall. Verletzt wurde niemand, die Polizei setzt den entstandenen Schaden auf „einen hohen sechsstelligen Bereich“ an. Das Schiff wurde nach seiner unfreiwilligen Reise durch einen Schlepper gesichert und an den ursprünglichen Liegeplatz zurückgebracht.

Gewitter und Unwetter in Niedersachsen: Blitz schlägt in Freibad ein – gefährliches Chlorgas tritt aus

Das Unwetter in Niedersachsen hat am Sonntagabend für weitreichende Schäden gesorgt. In Bothel im Landkreis Rotenburg ist in der Nacht ein Blitz in einen Technikraum eines Freibades eingeschlagen – gefährliches Chlorgas ist ausgetreten. Eine Familie musste daraufhin evakuiert werden. Im Landkreis Oldenburg durchschlug derweil ein Ast die Windschutzscheibe eines Autos. Eine Frau und ein Kind wurden dabei verletzt.