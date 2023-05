Urteil im Mord-Prozess um zerstückelte Frauenleiche erwartet

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Gericht

Ein 47-Jähriger aus Bremerhaven soll seine Ehefrau zerstückelt haben. Er bestreitet das. Seine Mutter sei für den Tod der Frau verantwortlich. Am Dienstag soll das Urteil fallen.

Bremen - Fast neun Monate nach dem Beginn eines Mord-Prozesses um eine zerstückelte Frauenleiche soll am Dienstag (Beginn 9.00 Uhr) das Urteil am Landgericht Bremen gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft Bremen wirft einem 47 Jahre alten Hafenarbeiter aus Bremerhaven Mord vor - und fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Der Mann habe die Tat heimtückisch begangen und aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Es bestehe eine besondere Schwere der Schuld, wodurch eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen wäre.

Der Angeklagte soll seine 32 Jahre alte Ehefrau im Februar 2022 betäubt, umgebracht, zerteilt, in Plastik gewickelt und in einen Reisekoffer gepackt haben. Diesen habe er in ein Fließgewässer geworfen. Die Tat soll er vorab geplant und vorbereitet haben.

Der angeklagte Deutsche hat vor Gericht selbst gesagt, dass er den Koffer mit den Leichenteilen in einen Fluss geworfen habe. Für den Tod seiner Frau sei jedoch seine Mutter verantwortlich, sagte er. Er habe ihr nur geholfen. Er bedauere, dass er den Tod seiner Frau verheimlicht habe.

Die Mutter des Mannes hatte mehrfach angegeben, sie habe die Ehefrau umgebracht. In dem Verfahren ist die Mutter allerdings nur eine Zeugin. Die Mutter verfolgt den Prozess regelmäßig im Gericht.

Die Verteidiger des Angeklagten fordern seinen Freispruch. „Es gibt keine Beweise“, sagte einer der Anwälte. Entweder habe der Angeklagte oder seine Mutter die Ehefrau umgebracht. Nur könne nicht nachgewiesen werden, wer für die Tat verantwortlich sei. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Die Überreste der Frau waren Anfang März 2022 am Weserufer in Bremerhaven gefunden worden. Einsatzkräfte hatten wochenlang nach der aus Russland stammenden Frau gesucht. Der Vermisstenfall hatte bundesweit Aufsehen ausgelöst. In der TV-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ war nach Hinweisen gesucht worden.

Über das Verschwinden der Frau und den Prozess wurde im russischsprachigen Teil des Internets diskutiert. Auch die russische Presse veröffentlichte darüber Beiträge. (Az: 21 Ks 912 Js 9156/22) dpa