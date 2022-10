Bremerhaven: Vermisste Ekaterina zerstückelt in Koffer entdeckt - Spektakuläre Wende vor Gericht

Im Fall der in einem Koffer tot aufgefundenen Ekaterina aus Bremerhaven bahnt sich nun eine spektakuläre Wende an. Die Schwiegermutter gesteht die Tat offenbar vor Gericht.

Update vom 12. Oktober 2022: Im Fall der vermissten und kurz darauf tot aufgefundenen Ekaterina aus Bremerhaven bahnt sich nun eine spektakuläre Wende an. Wie das regionale Portal Buten un Binnen berichtet, soll die Schwiegermutter der Frau vor Gericht die Tat gestanden haben. Eigentlich ist es nicht die Schwiegermutter, sondern ihr Sohn, der aktuell unter Mordverdacht vor Gericht steht.

Der 46-Jährige soll laut Anklage seine Partnerin Anfang Februar erdrosselt, die Leiche zerteilt und in Plastikfolien und Müllsäcke gepackt haben. Die Säcke steckte er nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft in einen großen Reisekoffer, den er mit dem Auto transportierte und schließlich in einen Fluss warf - mutmaßlich in die Weser, in die Geeste oder ein anderes fließendes Gewässer. Vor der Tat soll der Ehemann seiner Frau das Beruhigungsmittel Diazepam gegeben haben.

Update vom 3. März 2022: Rund vier Wochen lang wurde nach der vermissten Ekaterina aus Bremerhaven gesucht, nun herrscht traurige Gewissheit. Die junge Mutter ist einem brutalen Verbrechen zum Opfer gefallen. Wie die Polizei am Mittwoch, 2. März 2022, in einem Statement erklärt, wurden die sterblichen Überreste der 32-Jährige am Dienstag entdeckt.

Wie die Polizei weiter erklärt, wurde ein Koffer „direkt an der Wasserkante der Weser in der Höhe des Atlantic-Hotels Sail City in Bremerhaven entdeckt und geborgen“. Ein Zeuge habe umgehend die Polizei informiert. Der schreckliche Inhalt des Koffers: zahlreiche sterbliche Überreste einer Frau. Mittlerweile konnten Ermittler die sterblichen Überreste zweifelsfrei der vermissten Ekaterina zuordnen. Die Polizei Bremerhaven und die Staatsanwaltschaft ermitteln nun in einem Tötungsdelikt.

Wie die Polizei weiter erklärt, haben die bislang zusammengeführten Beweise und Indizien zum Erlass eines Haftbefehls gegen den Ehemann der jungen Frau geführt. In dem Statement bitten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremerhaven außerdem „zum Schutze der Angehörigen der jungen Frau und vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen darum, sich in der Öffentlichkeit nicht an den Spekulationen zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Tathergang zu beteiligen“.

Bremerhaven: Vermisste Ekaterina Opfer eines Verbrechens? Hundertschaft sucht nach junger Mutter

Ursprungsmeldung vom 24. Februar 2022: Bremerhaven - Bereits seit dem 4. Februar 2022 gilt Ekaterina Baumann aus Bremerhaven-Wulsdorf als vermisst, nun haben sich Ermittler neue Hinweise durch die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY erhofft. Mittlerweile kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass die junge Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Fieberhaft wird nach Ekaterina Baumann gesucht, Einsatzkräfte schreckten in den vergangenen Tagen auch vor schlechten Wetterbedingungen nicht zurück. Wie die Polizei erst am Dienstag, 22. Februar, erklärt hatte, wurde im Rahmen der Suche ein Gelände rund um den Wulsdorfer Wasserwerkswald nach weiteren Hinweisen abgesucht. Bereits seit dem 4. Februar 2022 fehlt von Ekaterina Baumann jede Spur. Ermittler schließen einen Unglücksfall oder auch eine Straftat nicht aus.

Wie die Polizei am Dienstag weiter erklärt hatte, wurde das unübersichtliche Gelände in einer mehrstündigen Aktion von fast 130 Beamten durchkämmt. „Vor dem Hintergrund der starken Unwetter in den vergangenen Tagen und der noch immer vorhandenen Gefahr vor herabfallenden Ästen stellte diese Maßnahme für die Einsatzkräfte und deren Sicherheit bei der Durchführung der Suche eine besondere Herausforderung dar“, so die Polizei in ihrem Statement. Zudem sei demnach nicht auszuschließen gewesen, dass durch die extremen Wetterbedingungen mögliche Hinweise beschädigt, zerstört oder örtlich verändert worden sind.

Ermittler erhoffen sich auch durch Aktenzeichen XY neue Hinweise - Wer kann Hinweise geben?

Am Mittwoch sollte die Suche nach der jungen Frau dann auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY thematisiert werden. Wie Bild berichtet, soll die 32-Jährige Mutter einer erst fünf Jahre alten Tochter sein.

Die Polizei Bremerhaven bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu Aufenthaltsorten oder Kontaktpersonen der 32-jährigen Ekaterina Baumann geben können, dies der Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 oder per E-Mail (kdd@polizei.bremerhaven.de) mitzuteilen.

