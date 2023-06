Völler über Rückkehr: „Das macht immer noch was mit mir“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler lächelt. © Uwe Anspach/dpa

DFB-Sportdirektor Rudi Völler freut sich vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine über seine Rückkehr nach Bremen. „Das macht immer noch was mit mir, das muss ich ehrlich sagen. Meine fünf Jahre in Bremen haben mich in jeder Hinsicht geprägt“, sagte der frühere Werder-Stürmer in einem Interview des „Weser-Kuriers“ (Wochenend-Ausgabe).

Bremen - „Es ist jedes Mal ein besonderes Gefühl, an der Weser entlang auf das Stadion zuzufahren.“ Zum 1000. Länderspiel ihrer Geschichte trifft das DFB-Team am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in der Hansestadt auf die Ukraine.

Völler spielte von 1982 bis 1987 für Werder Bremen und wurde in dieser Zeit zum Nationalspieler. „Ich bin Torschützenkönig geworden und Fußballer des Jahres, fast hätten wir die Meisterschaft gewonnen. Nur der HSV war besser, der damals auch den Europapokal der Landesmeister holte. Auch wenn es für den Meistertitel nicht gereicht hat, war dieser Zwischenstopp in Bremen für meine Karriere danach in Italien und in der Nationalmannschaft unglaublich wertvoll“, sagte der 63-Jährige.

1987 wechselte Völler zu AS Rom, wo er ebenfalls fünf Jahre blieb. Ein Unterschied zur heutigen Zeit sei: „Schon 1984 hätte ich zum AC Mailand gehen können, da habe ich aber meinen Vertrag bei Werder lieber verlängert. Damals hat man erst Erfahrungen sammeln wollen, um mit Ende 20 den Schritt ins Ausland zu machen. Heute gehen Spieler wie Kai Havertz schon mit 21 zu Chelsea.“ dpa