„Wäre bitter“: Bittencourt hofft auf Füllkrug-Verbleib

Werders Leonardo Bittencourt (r) kämpft gegen Herthas Stevan Jovetic um den Ball. © Carmen Jaspersen/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Leonardo Bittencourt hofft sehr auf einen Verbleib von Mitspieler Niclas Füllkrug bei Werder Bremen. „Ich wünsche es mir, dass er bleibt, aber letztendlich kann ich das nicht beeinflussen“, sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten am Dienstag bei einer Medienrunde. Bittencourt gehe davon aus, dass sich der deutsche Nationalspieler in Bremen wohlfühlt.

Bremen - „Das wäre natürlich bitter, wenn wir vorne einen Stürmer verlieren würden, der zehn Tore geschossen hat und eine enorme Qualität hat. Aber darüber machen wir uns hier eigentlich keine Gedanken“, erklärte er weiter. Bittencourt weiß aber auch: „Wenn sich für ihn die Möglichkeit ergibt, im Winter zu wechseln und das für beide Seiten passt, dann wird das wahrscheinlich so kommen.“

Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hatte zuletzt mit einem Verbleib des 29 Jahre alten Stürmers bei den Grün-Weißen gerechnet. „Von unserer Seite wird ein Transfer auf jeden Fall nicht forciert“, sagte Baumann vor kurzem in einem Interview der „Sport Bild“. Füllkrug hatte sich bei der WM in Katar als einer der wenigen deutschen Spieler mit guten Auftritten und zwei Toren in den Fokus gespielt. dpa