Werder Bremen am Samstag in Augsburg ohne Niklas Stark

Teilen

Werder Trainer Ole Werner (l) spricht während einer Unterbrechung mit Niclas Füllkrug, Niklas Stark und Milos Veljkovic. © Carmen Jaspersen/dpa

Werder Bremen muss im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg auf seinen Abwehrspieler Niklas Stark verzichten. Der 27 Jahre alte Neuzugang von Hertha BSC fehlte auch am Freitag beim Abschlusstraining wegen einer Erkrankung. Stark werde genauso wie Lee Buchanan am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Augsburg nicht zum Kader gehören, teilten die Bremer via Twitter mit.

Bremen - Innenverteidiger Milos Veljkovic fehlte am Freitag zwar ebenfalls im Mannschaftstraining, wird am Samstag nach Angaben des Clubs aber dabei sein. dpa