Werder Bremen in Bestbesetzung gegen Hoffenheim

Bremens Trainer Ole Werner blickt vor einer Partie in die Runde. © Marius Becker/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Bestbesetzung antreten. „Es sieht deutlich besser aus. Nur Felix Agu fehlt“, sagte Werder-Coach Ole Werner am Freitag. Vor der Länderspielpause musste der Aufsteiger aufgrund von Erkrankungen auf einige Stammspieler verzichten. „Volle Reihen - ist gut“, sagte Werner kurz und knapp.

Bremen - Mit einem Sieg gegen den Tabellen-15. können die Bremer den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und Hoffenheim dann auf zwölf Punkte distanzieren. „Da mache ich mir relativ wenig Gedanken darüber“, entgegnete Werner. „Wir sind zwar jetzt in einer Phase, in der es keine Pause mehr gibt und wo man auf die Tabelle guckt. Acht oder neun Spieltage vor Schluss werden die Dinge nicht entschieden.“

Daher werde dem Spiel laut Werner „keine größere Bedeutung“ zukommen als die Partien zuvor oder danach. „Punkte würden uns guttun“, erklärte der 34-Jährige. dpa