Werder Bremen strebt zweiten Saison-Heimsieg an

Teilen

Werders Niklas Stark am Ball. © Carmen Jaspersen/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Mit einem Erfolg gegen Hertha BSC am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga will Werder Bremen die eigene Negativserie stoppen. Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen nacheinander - darunter das Aus im DFB-Pokal - strebt die Mannschaft von Trainer Ole Werner den zweiten Heimsieg in dieser Saison an. Die Grün-Weißen stehen zwei Plätze und vier Punkte vor der Hertha auf Rang elf.

Bremen - Mit den Abwehrspielern Mitchell Weiser und Niklas Stark nehmen es zwei aktuelle Hanseaten mit ihrem früheren Club aus Berlin auf. Auf der Gegenseite sitzt mit Davie Selke ein Ex-Bremer voraussichtlich auf der Bank.

Beim Personal kann Werner auf die zuletzt fehlenden Defensivspieler Milos Veljkovic, Christian Groß und Stark zurückgreifen. Zudem sind die Mittelfeld-Akteure Leonardo Bittencourt und Niklas Schmidt wieder dabei. Kapitän Marco Friedl fehlt wegen einer Sperre nach der Roten Karte in der Partie beim SC Freiburg (0:2). dpa