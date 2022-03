Werder-Coach nach Toprak-Ausfall: „Kommt jetzt auf alle an“

Werder Trainer Ole Werner auf dem Weg zur Bank. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Ömer Toprak hat Werder Bremens Trainer Ole Werner seine Mannschaft dazu aufgefordert, das Fehlen des Abwehrchefs gemeinsam zu kompensieren. „Zusammenrücken ist immer eine gute Sache, wenn dir mal der eine oder andere Knüppel zwischen die Beine fliegt“, sagte Werner am Dienstag in einer Online-Medienrunde. „Es kommt jetzt auf alle an, nicht nur auf die erfahrenen Spieler.“

Bremen - Kapitän Toprak hatte sich am vergangenen Freitag im Abschlusstraining vor dem Spiel in Heidenheim (1:2) eine Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade zugezogen und wird den Grün-Weißen mehrere Wochen fehlen. Auch der Österreicher Marco Friedl (Bauchmuskelverletzung) und Mitchell Weiser (Muskelbündelriss) fallen auf jeden Fall am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) gegen den SV Darmstadt 98 und vermutlich auch noch darüber hinaus aus. „Wir müssen versuchen, es als Gruppe aufzufangen. Wir müssen unsere gesamte Qualität in einen Topf werfen, um am Ende doch erfolgreich zu sein“, sagte Werner.

Sorgen, dass die Niederlage in Darmstadt und die Ausfälle von Toprak und Friedl die Mannschaft umwerfen könnten, hat der Bremer Trainer nicht. „Wir sind jetzt nicht in tiefer Trauer versunken“, sagte Werner. „Wir müssen auch wissen, wo wir herkommen und wie lange wir von einer Niederlage verschont geblieben sind.“ Vor dem 1:2 in Heidenheim hatte Werder zehn Spiele in Serie nicht verloren und davon neun gewonnen. Aktuell liegen die Bremer in der Tabelle auf Platz drei, punktgleich mit Darmstadt (1. Platz) und dem FC St. Pauli (2.). dpa