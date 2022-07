Werder-Geschäftsführer rechnet mit Füllkrug-Verlängerung

Bremens Sportdirektor Frank Baumann steht mit einem Regenschirm am Spielfeldrand. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann geht nach wie vor fest davon aus, dass Torjäger Niclas Füllkrug seinen Vertrag bei den Grün-Weißen verlängert. „Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir dort eine Lösung finden werden“, sagte Baumann am Freitag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im österreichischen Zell am Ziller und sprach von „sehr guten Gesprächen“.

Bremen - „Niclas fühlt sich hier sehr wohl und wir wollen sehr gerne mit ihm weitermachen. Aber auch da braucht man vielleicht noch ein bisschen Geduld.“

Der Vertrag von Füllkrug (29) läuft am 30. Juni 2023 aus. Der Stürmer hatte nach dem Aufstieg deutlich gemacht, dass er gerne in Bremen bleiben würde. „Beide Seiten arbeiten lösungsorientiert daran, trotzdem ist das eine oder andere Gespräch noch notwendig, bis wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen auch Vollzug melden können“, sagte Baumann. Füllkrug erzielte in der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga 19 Treffer und hatte damit großen Anteil am Aufstieg. dpa