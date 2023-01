Werder gewinnt ersten Test 2:0 - Comeback von Mbom

Werders Manuel Mbom (l) kämpft gegen Darmstadts Mathias Honsak um den Ball. © Carmen Jaspersen/dpa/Archiv

Werder Bremen hat sein erstes Testspiel im neuen Jahr gewonnen. Der norddeutsche Fußball-Bundesligist siegte am Mittwoch beim spanischen Drittligisten Real Murcia mit 2:0 (2:0). Die Treffer für die Grün-Weißen erzielten Niklas Schmidt (11. Minute) und Tom Berger (26.). Manuel Mbom feierte in Spanien sein Comeback nach langer Verletzungspause. Der 22-Jährige, der wegen eines Risses der Achillessehne sein letztes Pflichtspiel Mitte April des vergangenen Jahres gemacht hatte, kam rund 20 Minuten vor dem Ende in die Partie.

Murcia - „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Das Ergebnis passt und wir haben zu Null gespielt“, sagte Werder-Coach Ole Werner. „Unter dem Strich ging es darum, dass wir intensiv Fußball spielen. Der Gegner hat uns dahin gehend auch gefordert, es war ein sehr hartes Spiel für ein Testspiel“, sagte Werner mit Blick auf die zahlreichen Foulspiele. „Wir haben aber gut dagegengehalten und verdient gewonnen.“

Werner musste in Murcia, wo sich die Bremer noch bis Montag im Trainingslager befinden, auf Jens Stage, Eren Dinkci, Marco Friedl und Milos Veljkovic verzichten. Der Bremer Coach wechselte seine Mannschaft zur Pause fast komplett durch. Auch Nationalstürmer Niclas Füllkrug hatte nach einer Halbzeit Feierabend. Am Sonntag testen die Bremer noch gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. dpa