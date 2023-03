Werder mit Personalsorgen gegen Leverkusen

Bremens Marco Friedl reagiert im Spiel. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Werder Bremen geht mit einigen Personalsorgen in das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Die Grün-Weißen müssen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf Marco Friedl, Christian Groß und Romano Schmid verzichten, die alle krank ausfallen. Zudem fehlen die beiden Langzeitverletzten Jean-Manuel Mbom und Felix Agu.

Bremen - „Es ist die dritte oder vierte Woche, in die wir nur mit 15 Leuten starten. Das ist natürlich nicht optimal. Es schränkt deine Optionen natürlich ein“, sagte Bremens Trainer Ole Werner am Freitag. „Aber wir können es nicht ändern und müssen das Beste daraus machen. Wir werden trotzdem eine vernünftige Mannschaft auf den Platz bringen.“ Immerhin ist Mitchell Weiser wieder vollkommen fit und rutscht gegen seinen Ex-Club in die Startformation. dpa