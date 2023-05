Werder will gegen FC Bayern den ersten Heimsieg seit 2006

Mit einem Heimsieg kann Werder Bremen am Samstagabend die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga ausräumen. Allerdings könnte die Aufgabe für das Team von Trainer Ole Werner schwerer nicht sein. Es geht gegen Bayern München (18.30 Uhr/Sky) und damit gegen den Tabellenführer und Angstgegner zugleich. Der letzte Sieg im Weserstadion gegen den Serienmeister von der Isar datiert bereits aus dem Oktober 2006.

Bremen - Damals gewann Werder mit 3:1. Verzichten müssen die Grün-Weißen zudem auf Torjäger Niclas Füllkrug, der nach wie vor wegen Wadenproblemen passen muss. dpa