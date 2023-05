Werders Füllkrug fit für Kampf um Torjägerkanone

Werder Niclas Füllkrug (v) kämpft gegen Kölns Jonas Hector um den Ball. © Carmen Jaspersen/dpa

Werder Bremen kann im letzten Saisonspiel beim 1. FC Union Berlin auf Nationalstürmer Niclas Füllkrug zurückgreifen. Der 30-Jährige ist für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fit, wie Trainer Ole Werner am Donnerstag sagte. „Fülle hat ein bisschen individuell gearbeitet diese Woche, nachdem er gegen Köln 90 Minuten gespielt hat“, sagte Werner über den Angreifer, der zuletzt längere Zeit wegen Wadenproblemen ausgefallen war.

Bremen - Mit 16 Treffern ist Füllkrug bislang der treffsicherste Stürmer der Saison und könnte sich am Samstag die Torjägerkanone der Fußball-Bundesliga sichern. Speziell auf Füllkrug ausrichten wollen die Bremer ihr Spiel im Stadion an der Alten Försterei aber nicht. „Wir wollen das Spiel in erster Linie gewinnen“, sagte Werner. „Aber es ist natürlich immer schön, dass eine mannschaftliche Leistung auch persönliche Erfolge ermöglicht.“

Ob Füllkrug auch in der kommenden Saison an der Weser spielt, ist nach wie vor offen. „Es ist viel zu früh, um eine Wasserstandsmeldung abzugeben. Es ist alles noch offen. Wir müssen schauen, was passiert“, sagte Bremens Fußballchef Clemens Fritz. dpa