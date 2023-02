Werders Niklas Stark genießt Situation ohne Druck

Bremens Niklas Stark in Aktion. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie genießt Werder Bremens Abwehrspieler Niklas Stark die komfortable Lage mit nun schon elf Punkten Vorsprung auf Platz 16. „Da schaut man gerne mal auf die Tabelle“, sagte der 27 Jahre alte Stark am Mittwoch in Bremen. „Es ist schon schön, dass der Druck nicht so extrem hoch ist. Da lässt es sich schon etwas leichter Fußball spielen“, fügte Stark hinzu.

Bremen - In den vergangenen Jahren steckte er mit Bundesligist Hertha BSC stets im Abstiegskampf.

Gleichwohl rechnet Stark bei den Bremern, die am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund empfangen, nicht mit einem Spannungsabfall. „Bisher läuft es sehr gut, aber wir wissen auch, dass wir dran bleiben müssen“, sagte der Defensivspieler, der nach anfänglichen Schwierigkeiten an der Weser inzwischen einen Stammplatz im Team von Trainer Ole Werner hat. „Klar sehen wir die Tabelle und kennen den Abstand nach unten. Aber ich glaube nicht, dass die Motivation abbricht. Wir wollen trotzdem weiter guten Fußball spielen und Spiele gewinnen“, bekräftigte er. dpa