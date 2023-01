Werders Rapp auf Leihbasis zum 1. FC Kaiserslautern

Werders Nicolai Rapp (r) kämpft gegen Kiels Kwasi Wriedt um den Ball. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Werder Bremen hat Defensivspieler Nicolai Rapp bis zum Saisonende an den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verliehen. Dies bestätigten die Pfälzer am Montag. „Wir freuen uns, dass wir diese Leihe realisieren und einen Spieler mit dieser Qualität von einem Bundesligisten ausleihen konnten. Nicolai Rapp, der unbedingt an den Betzenberg wollte, bringt uns mit seiner Qualität auf dem Platz und mit seiner Persönlichkeit nochmal auf ein neues Level“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Bremen/Kaiserslautern - Der 26 Jahre alte Rapp verbuchte in dieser Spielzeit bislang nur sieben Kurzeinsätze bei Werder. In der Aufstiegssaison war er auf 28 Einsätze gekommen. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis zum 30. Juni 2024, er kam im Sommer 2021 an die Weser. „Rappo ist auf uns zugekommen, weil er mehr Spielzeit haben möchte, als er sie zuletzt bei uns bekommen hat. Mit der Leihe nach Kaiserslautern wollen wir ihm dies ermöglichen, sehen bei ihm aber auch weiterhin das Potenzial, in der Bundesliga auf mehr Einsätze zu kommen“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz zu der Ausleihe. dpa