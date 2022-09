Werders Schmid lobt Friedl für Hilfe bei Nationalteam-Debüt

Bremens Romano Schmid schaut enttäuscht und hält den Ball in der Hand. © David Inderlied/dpa/Archiv

Mittelfeldspieler Romano Schmid von Werder Bremen hat die Hilfe seines Landsmanns Marco Friedl bei seinem Debüt für die österreichische Nationalmannschaft hervorgehoben. „Marco hat mich sehr gut integriert. Er hat das auch gut gemacht, als ich nach Bremen gewechselt bin und neu war. Marco hat einen hohen Stellenwert für mich. Ich bin stolz, mit ihm gemeinsam zur Nationalmannschaft zu reisen“, sagte der 22-Jährige bei einer Medienrunde am Mittwoch.

Bremen - Bei seinen ersten zwei Einsätzen für das Team von Trainer Ralf Rangnick erlebte Schmid als Einwechselspieler den Abstieg in der Nations League nach dem 0:2 in Frankreich und beim 1:3 gegen Kroatien.

In der Liga läuft es für ihn wieder besser: Schmid hatte nach seiner Corona-Infektion zum Saisonbeginn immer mehr Spielzeit erhalten. Beim 1:1 bei Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag absolvierte er zum ersten Mal 90 Minuten. „Ich habe in Leverkusen gezeigt, dass ich richtig gut spielen kann“, sagte er und fügte hinzu, dass er den Konkurrenzkampf nicht fürchte: „Ich habe keine Sorge. Wir freuen uns, dass Leo (Bittencourt) zurückkommt, weil er eine enorme Qualität auf den Platz bringt, die wir brauchen werden in der Bundesliga. Fakt ist, dass wir ein richtig gutes Mittelfeld in meinen Augen haben.“ dpa