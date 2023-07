Werner sieht in Ducksch-Verbleib „gute Zeichen“ für Werder

Werder Trainer Ole Werner schaut seinen Spielern beim Training zu. © Carmen Jaspersen/dpa

Nach der Vertragsverlängerung von Stürmer Marvin Ducksch startet Werder Bremen in die Saisonvorbereitung. Der Verbleib von Niclas Füllkrug ist indes fraglich, doch Trainer Ole Werner hat Hoffnung.

Bremen - Vom Sturmtief „Poly“ ließen sich die Profis von Werder Bremen nicht beirren. Nach kurzen Reinigungsarbeiten mit dem Laubbläser auf dem Rasen startete der Fußball-Bundesligist am Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Saison. Mit dabei: Angreifer Marvin Ducksch. Der 29-Jährige hatte seinen Vertrag am Dienstag vorzeitig verlängert. „Da habe ich mich sehr gefreut“, sagte Trainer Ole Werner. Ducksch habe „ein richtig gutes Bundesliga-Jahr gespielt“.

Vor etwa 250 Anhängern absolvierte das Werder-Team nahe des Weserstadions die erste Trainingseinheit. Nicht mit dabei waren die Bremer Nationalspieler, darunter Star-Neuzugang Naby Keita und Torschützenkönig Niclas Füllkrug. Sie steigen am 12. Juli in den Trainingsbetrieb ein.

Nach dem Verbleib von Ducksch, der in vergangenen Spielzeit zwölf Bundesliga-Tore erzielte, soll nun auch dessen Sturmpartner Füllkrug verlängern. Zusammen hatten die beiden das erfolgreichste Sturmduo der Liga gebildet. „Er hat letztes Jahr einen sehr großen Anteil daran gehabt, dass wir als Mannschaft erfolgreich waren“, sagte Werner mit Blick auf Füllkrug. In die neue Saison würde er „natürlich liebend gerne“ mit dem 30-Jährigen gehen, „aber ich weiß auch, wie der Fußball läuft.“

Hoffnung macht Werner im Füllkrug-Poker die Verlängerung mit Sturmkollege Ducksch. „Ich glaube schon, dass das erstmal grundsätzlich ganz gute Zeichen sind“, sagte der 35-Jährige. Konkurrenz für die beiden hat Werder bereits verpflichtet. Dawid Kownacki war ablösefrei von Zweitligist Fortuna Düsseldorf gekommen. Kownacki gibt den Bremern neue Möglichkeiten im Spielsystem. So sei künftig auch ein Dreier-Angriff möglich, sagte Werner.

In der Vorbereitung stehen zunächst die Testspiele gegen die Regionalligisten SV Drochtersen/Assel am 9. Juli in Verden/Aller und VfB Oldenburg am 16. Juli in Westerstede an. Im Trainingslager vom 19. bis 29. Juli im Zillertal ist eine Partie gegen den FC Toulouse (22. Juli) eingeplant. Am 5. August ist Werder beim Racing Club Straßburg zu Gast. Mit dem Duell gegen Meister FC Bayern München eröffnen die Bremer dann am 18. August (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) die neue Bundesliga-Spielzeit. dpa