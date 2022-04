Werner trifft mit Werder auf Ex-Club Kiel: Trio fehlt

Mit einem Heimsieg gegen den Ex-Club von Trainer Ole Werner kann Werder Bremen heute den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Die Grün-Weißen gehen als Tabellenerster in den Saison-Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga und wollen ihre gute Ausgangslage in der Partie gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky) behaupten.

Bremen - Verzichten müssen die Bremer allerdings auf ein wichtiges Defensiv-Trio. Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Christian Groß werden alle nicht rechtzeitig fit für die Begegnung im ausverkauften Weserstadion. Doch auch ohne das Trio hatten die Hanseaten am vergangenen Wochenende den FC Schalke 04 4:1 besiegt.

Für Werner ist es eine besondere Partie, weil der 33 Jahre alte Trainer rund 15 Jahre bei Holstein Kiel verbracht hatte. „Das ist der Verein, bei dem ich einen Großteil verbracht habe. Von daher bin ich von dem Verein natürlich auch geprägt und von der Art und Weise wie da gespielt wird“, sagte Werner vor dem Wiedersehen mit den Kielern. dpa