Wichtige Rückkehr: Weiser bei Werder wieder fit

Werders Mitchell Weiser jubelt nach dem Schlußpfiff den Fans zu. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Nach einer knapp dreiwöchigen Verletzungspause kann Werder Bremen am Samstag im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg wieder auf seinen wichtigen Außenverteidiger Mitchell Weiser bauen. „Bei Mitch sieht es gut aus, besser als in den Vorwochen. Er hat gestern mittrainiert und heute mittrainiert und steht deshalb in Augsburg zur Verfügung“, sagte Werder-Trainer Ole Werner am Donnerstag.

Bremen - Der 28-Jährige hatte sich bei der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Sprunggelenk verletzt und verpasste danach die Spiele gegen Eintracht Frankfurt (0:2) und den VfL Bochum (3:0). Fraglich ist am Samstag in Augsburg (15.30 Uhr/Sky) noch der Einsatz von Abwehrspieler Niklas Stark. „Niklas ist krank. Wir müssen schauen, ob das reicht“, sagte Werner. dpa