„Zeigen wir, was geht“ - Bremer FDP stellt Wahlkampagne vor

Teilen

Die FDP Bremen hat ihre Kampagne für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai vorgestellt. „Zeigen wir, was geht“ ist der Slogan der am Dienstag im Bremen vorgestellten Kampagne. Die Partei wolle mit Spitzenkandidat Thore Schäck aufzeigen, wozu Bremen imstande sein könne, teilte die Partei mit.

Bremen - Am vergangenen Samstag hatte die FDP bei einem Landesparteitag ihr Wahlprogramm beschlossen. Schwerpunkte sind Wirtschaft, Bildung und Verkehr. Zum Wahlziel hatte Schäck der Deutschen Presse-Agentur gesagt: „Besser als das letzte Ergebnis, besser als 5,9 Prozent.“ dpa