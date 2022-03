Zoo am Meer in Bremerhaven plant Erweiterungsbau

Der Name "Zoo am Meer" steht auf dem Außengelände des Zoos. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Der Zoo am Meer in Bremerhaven soll um eine neue Attraktion zum Thema „biologische Vielfalt“ erweitert werden. „Alle sprechen vom Klimawandel, aber der Verlust der Biodiversität ist genauso schlimm“, sagte Zoo-Direktorin Heike Kück am Montag. Das 4000 Quadratmeter große „Biodom“ soll dazu beitragen, dass das Thema verstärkt in den Fokus rücke. Geplant sei, das Ökosystem Amazonas-Regenwald mit seiner Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten einerseits und die Folgen seiner Abholzung andererseits in den Mittelpunkt zu stellen.

Bremerhaven - Das Konzept zum „Biodom“ stellten Kück und Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) am Montag vor. Als nächster Schritt müsse die Finanzierung der auf 48 Millionen Euro geschätzten Kosten gesichert werden. „Ich hoffe sehr, dass es gelingen wird, dafür auch Gelder des Bundes zu bekommen“, sagte Grantz. Ein Baubeginn steht noch nicht fest.

„Mit dem Biodom hätten wir rund um den Neuen Hafen drei Themen abgebildet, die die Welt bewegen: das Deutsche Auswandererhaus mit Migration, das Klimahaus mit dem Klimawandel und der Zoo am Meer mit der Biodiversität“, sagte Kück. Ziel sei es, die Menschen durch den Besuch der Einrichtungen zum Nachdenken und damit zum Handeln zu bewegen.

Der Zoo am Meer ist nach eigenen Angaben der kleinste wissenschaftlich geleitete Zoo in Deutschland. Er war zuletzt 2013 um das 1,8 Millionen Euro teure Nordsee-Aquarium erweitert worden. Davor war der Zoo von 2001 bis 2004 für 25 Millionen Euro von Grund auf erneuert worden. dpa