Hitzige Diskussion: Buch von Precht und Welzer „strotzt vor falschen Behauptungen“

Von: Victoria Krumbeck

Mit ihrem Buch über die Medienlandschaft in Deutschland polarisieren Precht und Welzer. Auf der Frankfurter Buchmesse führte ein Kritiker einige Fehler in dem Buch auf.

München/Frankfurt - Richard David Precht und Harald Welzer stehen mit ihrem Buch „Die vierte Gewalt - Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist“ seit ein paar Wochen ganz oben auf der Spiegel-Bestsellerliste der Hardcover-Sachbücher. Ganz weit oben steht das Buch auch bei den Kritikern. Daher wird auf der Frankfurter Buchmesse viel über die beiden Publizisten geredet. Bei einem Gespräch mit dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier warf dieser den Autoren vor, das Buch „schlampig geschrieben“ zu haben. Das Buch sei voll mit Fehlern.

Buch von Precht und Welzer: Kritiker wirft Autoren schlechte Recherche vor

Am Rande der Frankfurter Buchmesse kam es zu einer hitzigen Diskussion auf der ARD-Bühne. Precht und Welzer analysieren in ihrem Buch die Medienlandschaft in Deutschland. Ihr Kernpunkt ist dabei, dass sich die Medienlandschaft in Deutschland immer weiter angleicht. Niggemeier bestreitet dies nicht direkt, sondern bezeichnet das Buch als „schlechte Grundlage“, da es „schlampig geschrieben ist“. „Es strotzt vor falschen Behauptungen“, so Niggemeier.

Der Philosoph Richard David Precht (l) und der Soziologe Harald Welzer (r). © Henning Kaiser/dpa

Als Beispiel nannte er etwa einen falsch eingeordneten Beitrag in einem Kapitel über Twitter. Anstatt sich auf einen Twitter-Post zu beziehen, sollen Precht und Welzer die Twitter-Mechanismen mithilfe eines Instagram-Beitrags erläutert haben. Das Buch sei schlecht recherchiert. „Wenn wir so schlampig arbeiten würden, wie dieses Buch geschrieben wurde, wären wir seit Jahren bankrott“, sagte Niggemeier der Gründer des Onlinemagazins Übermedien ist.

Precht und Welzer sehen Fehler ein: „Natürlich sind Fehler in diesem Buch drin“

Als weiteres Beispiel nennt der Kritiker die Analyse eines Textes des FAZ-Journalisten Jürgen Kaube. Precht und Welzer werfen Kaube vor, die Verteidigungsministerin aufgefordert zu haben „Die Ukraine wird siegen“ zu sagen. „Und es geht sehr um das Wort ‚Sieg‘, es kommt immer wieder das Wort ‚Sieg‘ vor. Sie sagen, Kaube will, dass sie das Wort ‚Sieg‘ sagt. Das Wort ‚Sieg‘ kommt im Text von Kaube nicht vor. Das stimmt überhaupt nicht“, konfrontiert Niggemeier die Publizisten.

Die Autoren blieben trotz der Anschuldigungen ruhig und räumten Fehler ein. „Also natürlich sind Fehler in diesem Buch drin. Diese Fehler werden auch in den jeweiligen Folgeauflagen korrigiert“, so Welzer. Fehler würden passieren, wie er zugab. Die ganze Diskussion finden Sie in der hessenschau.de. (vk)