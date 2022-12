Hunderte Polizisten im Einsatz – Bundesweite Razzia gegen Al-Zein-Clan

Nordrhein-Westfalen, Solingen: Polizisten stehen im Rahmen einer groß angelegten Razzia vor einem Haus. © Roberto Pfeil/dpa

Die Polizei geht mit einer Razzia gegen den Al-Zein-Clan vor. Es wurden Häuser in ganz Deutschland durchsucht.

Düsseldorf – Mit einer Großrazzia geht die Polizei seit dem frühen Mittwochmorgen gegen Mitglieder des Al-Zein-Clans vor. Mehr als 50 Beschuldigten wird nach dpa-Informationen unter anderem die Unterschlagung zahlreicher Autos sowie Betrug mit Corona-Hilfen vorgeworfen. Mehrere Haftbefehle sollen vollstreckt werden. Hunderte Beamte sind im Einsatz.

Großrazzia gegen Al-Zein-Clan: Mehrere Bundesländer betroffen - Corona-Betrug

Schwerpunkt der Durchsuchungen ist nach dpa-Informationen Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es Razzien unter anderem in Solingen, Dortmund und Bochum. Betroffen sind aber auch Städte in anderen Bundesländern, darunter Berlin, Niedersachsen und Hessen.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass geleaste Autos unterschlagen und mit neuen Kennzeichen versehen verkauft worden sein sollen. In einem zweiten Ermittlungskomplex geht es um Betrug mit Corona-Soforthilfen. Beide Verfahren überschneiden sich anscheinend. Die Federführung liegt beim Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen.

Al-Zein-Clan: GErichtsverhandlung gegen Mitglied wegen Hauskauf mit Jobcenter-Geldern

Der Al-Zein-Clan sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Zurzeit stehen Angehörige in Düsseldorf vor Gericht, deren Villa in Leverkusen mit Geldern vom Jobcenter bezahlt worden sein soll. Der Staatsanwalt hatte vor wenigen Tagen für den Clan-Chef eine Haftstrafe von sechs Jahre gefordert. Die Urteile sollen am 22. Dezember gesprochen werden.

Erst kürzlich gab es eine große Razzia gegen Reichsbürger, die einen Umsturz in Deutschland planten. (dpa)