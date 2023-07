„Bitte ohne cannabinoide Rauchgerüche“: Anwohner-Zettel in Hausflur sorgt für Zoff

In Mehrfamilienhäusern kann schnell mal der Haussegen schief hängen. „Cannabioide Rauchgerüche“ sind hierfür mitunter der Auslöser – und führen zu Diskussionen.

München – Mehrere Parteien unter einem Hausdach bedeuten mitunter auch reichlich Krach. Mal sind es Fahrräder, die im Hausflur abgestellt werden, mal der Dreck von Haustieren, der den Boden verunstaltet. Vermeintliche Nichtigkeiten können schnell zum Auslöser für einen handfesten Streit werden.

Das Foto eines Zettels, das auf Reddit kursiert, macht hingegen ein völlig neues Fass der Entrüstung auf. Hier ist die Rede von „cannabinoiden Rauchgerüchen“, durch die sich manch ein Hausbewohner gestört fühlt. In den Kommentarspalten wird darüber ausgiebig diskutiert. Doch der Reihe nach.

„Bitte ohne cannabinoide Rauchgerüche“: Zettel in Hausflur führt zu Diskussionen auf Reddit

„Liebe Bewohner“, heißt es einleitend auf dem besagten Zettel, der in einem Hausflur angebracht wurde. „Wir möchten dafür sensibilisieren, dass cannabinoide Rauchgerüche im Haus und in der Toreinfahrt als störend wahrgenommen werden können“, heißt es dann weiter.

Der angesprochene Rauch würde zudem „über die im Sommer offenen Balkone und Badfenster in die jeweiligen Wohnungen“ ziehen, so der Vorwurf. Abschließend wird gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gebe, um dieses Ärgernis zu vermeiden. Der Sachverhalt an sich wirft bereits einige Fragen auf: Ist der Geruch wirklich so penetrant? Und wie könnte eine Lösung des Problems ausschauen? Zum Glück sind die Nutzer von Reddit mal wieder nicht um eine klare Meinung verlegen – wie auch der Twitter-User, der im Frankreich-Urlaub einen „Gewinnspiel“-Zettel entdeckte und peinlich berührt war.

„Finde ich aber legit“: Zustimmung für Cannabis-Hinweis auf Zettel in Hausflur

„Finde ich aber legit, mal abgesehen davon, dass es nicht laminiert ist. Nicht jeder steht auf Grasgeruch. Das geht selbst mir als Gelegenheitskonsument ab und zu so“, heißt es im Top-Kommentar unter dem Posting. Auf diese Meinung wird auch direkt eingegangen. Es folgen Zustimmung, aber auch Vorschläge, wie etwas gegen den Rauch unternommen werden könne.

„Zum Beispiel hab ich mir nen Luftstopper für die Tür geholt, allgemein ist bei mir auch die Wohnzimmertür immer zu und das Fenster dafür offen, wohne im Dachgeschoss, der Großteil des Duftes dürfte dann nicht mehr nach unten ziehen. Hatte auch noch nie Beschwerden, ich weiß nicht mal, ob die anderen Mieter im Haus wissen, dass ich konsumiere“, lautet es als Ratschlag und Geständnis zugleich.

„Besser, als mir die Bullen auf den Hals zu hetzen“: Wie Reddit-Nutzer auf Beschwerde-Zettel in Hausflur reagieren

Andere Reddit-Nutzer, die dem Cannabis-Konsum ebenfalls nicht abgeneigt zu sein scheinen, sehen den Zettel-Hinweis als gute Lösung an. „Als Kiffer finde ich das super lieb eig, besser als mir direkt die Bullen auf den Hals zu hetzen. Dann geht man halt den Kompromiss ein und raucht im Park oder beim spazieren gehen“, heißt es beispielsweise.

Mal ist die Rede von einer „fairen Ansprache“, mal werden die „stabilen Nachbarn“ gelobt. Lustig gemacht wird sich eher darüber, dass der entsprechende Hinweis im Hausflur, also der Zettel, nicht laminiert wurde. „Weder laminiert noch gelocht und ohne vorschriftsmäßige Randbefestigung, aber sehr freundlich. 7 von 10, würde ich vorschlagen“, wird hier wertend angemerkt. Der entscheidende Zusatz eines anderen Nutzers: „Man muss dazu sagen, dass es an einem Korkbrett angepinnt ist, dann ist es wiederum ok.“

Wäre das auch geklärt.