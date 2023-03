Krebserregende Chemikalien überall in Deutschland nachgewiesen: Wo die PFAS-Stoffe enthalten sind

Von: Miriam Haberhauer

PFAS-Chemikalien gelten als hochgiftig, die EU prüft inzwischen ein weitreichendes Verbot. Die wichtigsten Infos zum gefährlichen Schadstoff im Überblick.

München – Weit verbreitet, langlebig, potenziell giftig und in der Breite noch gar nicht untersucht: Die von der Industrie vielseitig genutzten PFAS-Chemikalien werden zurzeit intensiv diskutiert. In Deutschland wurden die die krebserregenden Chemikalien bereits an 1500 Orten nachgewiesen.

Krebserregende Chemikalien in Deutschland: Was ist PFAS überhaupt?

Diese Chemikalien sind potenziell krebserregend und gesundheitsschädlich. Aber was ist PFAS überhaupt? Zur Gruppe der per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS) zählen insgesamt mehr als 10.000 verschiedene Stoffe. Die sogenannten Ewigkeitschemikalien kommen nicht natürlich vor, erst seit den späten 1940er Jahren wurden sie vermehrt hergestellt. Eine ihrer wichtigsten Eigenschaften: Die Stoffe sind wasserresistent und weisen Schmutz, Fette und Öle ab.

„Chemisch gesehen bestehen die organischen Verbindungen aus Kohlenstoffketten verschiedener Längen, bei denen die Wasserstoffatome vollständig (perfluoriert) oder teilweise (polyfluoriert) durch Fluoratome ersetzt sind“, so das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).

Giftige Chemikalien in Deutschland: Wo sind PFAS im Alltag enthalten?

Da PFAS schmutz-, wasser- und fettresitsent sind, können die Stoffe für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet werden. Die Chemikalien sind beispielsweise in Pizzakartons enthalten, um zu verhindern, dass die Pizza darin kleben bleibt. Auch zahlreiche andere beschichtete Alltagsgegenstände, wie beispielsweise Backpapier, Pfannen und nahezu alle Einwegverpackungen, enthalten die giftigen Stoffe:

Auch imprägnierte Regenjacken, Schuhe und Rucksäcke können den Schadstoff enthalten. PFAS werden aber auch in diversen Kosmetikartikeln wie Haarshampoo oder Zahnseide verwendet. In der Industrie bieten sie sich ebenfalls für zahlreiche Verwendungszwecke an – So sind die Chemikalien unter anderem auch in Feuerlöschschaum und Pflanzenschutzmitteln zu finden.

Über das Trinkwasser gelangen die PFAS-Stoffe auch in die menschliche Nahrungskette. © Daniel Schäfer/imago images

Gefährliche Chemikalien in Deutschland: Wie gelangen PFAS in unseren Körper?

PFAS-Chemikalien sind extrem resistent und überstehen selbst unter schwierigsten Bedingungen. Das macht sie gleichzeitig so praktisch, aber auch gefährlich und giftig. Die Ewigkeitschemikalien sind in Böden, Trinkwasser und Futtermitteln nachweisbar und findet so über Pflanzen und Tiere ihren Weg in die Nahrungskette des Menschen.

Laut dem Bundesamt für Risikobewertung galten im Jahr 2021 Fischprodukte mit deutlichem Abstand als die Lebensmittelgruppe mit der höchsten PFAS-Konzentration. Auch über die Luft oder das Trinkwasser könnten Menschen die gefährlichen Schadstoffe aufnehmen.

Krebserregende Chemikalien: Wie gefährlich sind PFAS für den menschlichen Körper?

Der Umweltchemiker Martin Scheringer von der Technischen Hochschule Zürich sagte gegenüber dem WDR, dass PFAS „nicht zu den zehn gefährlichsten Stoffen der Welt“ gehörten. Dennoch seien sie auf lange Sicht durchaus krebserregend und könnten Schäden an Niere, Leber, Schilddrüse und dem Immunsystem verursachen und die Fruchtbarkeit schädigen.

„Je mehr wir davon verwenden, desto höher werden die Konzentrationen in der Umwelt sein – im Wasser, im Boden, in Nahrungsmitteln und auch in unserem Körper“, so Scheringer. Bei erhöhtem PFAS-Anteil im Blut könne der Schadstoff zudem über die Muttermilch an Neugeborene weitergegeben werden. Laut Bundesumweltamt ist die Konzentration der Chemikalien im regionalen Vergleich jedoch sehr unterschiedlich: Während sie bei Menschen im Süden und Osten niedriger ist, ist die Belastung im Norden und Westen besonders hoch.

Was plant die EU gegen die gefährlichen Chemikalien?

Einige besonders gefährliche Stoffe sind in der Europäischen Union bereits seit Jahren verboten. Ab dem 25. Februar kommen noch weitere Gruppen der Chemikalie dazu. Die EU prüft aktuell ein weitreichendes Verbot, 2025 könnte es zur Abstimmung kommen. Ein solch umfassendes Verbot gestaltet sich angesichts der Vielzahl an Unterkategorien und den zahlreichen Verwendungszwecke jedoch als schwierig, so das BMUV über die gefährlichen PFAS-Chemikalien.

„Ein Verbot ist demnach eine komplexe und aufwändige Angelegenheit. Daher haben die Behörden zunächst nur diejenigen PFAS reguliert, die in den höchsten Konzentrationen in der Umwelt nachgewiesen wurden und deren Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit begründet werden konnten“, heißt vonseiten des BMUV.

Durch die Bundeswehr sind viele Standorte in Bayern mit PFAS-Stoffen verunreinigt. Für die Anwohner sind die Altlasten zum Teil extrem gesundheitsschädlich. (mlh)