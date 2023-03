Lindner spricht über Versprechen an Frau Franca – das an seinen Job geknüpft ist

Von: Victoria Krumbeck

Christian Lindner gab in der Talkshow „Maischberger“ private Einblicke in sein Eheleben mit Franca Lehfeldt. Irgendwann ist der FDP-Politiker mit Kindern und Küche dran.

München/Berlin – Von Politikerinnen und Politikern bekommt man selten etwas vom Privatleben mit. Bei der ARD-Politiktalkshow „Maischberger“ teilte Christian Lindner (FDP) persönliche Zukunftspläne, die ihn und seine Frau Franca Lehfeldt betreffen. Lindners politische Karriere sei demnach schon jetzt begrenzt. Irgendwann ist dieser für Kinder und die Küche zuständig, wie der Bundesfinanzminister erklärte.

Finanzminister Christian Lindner spricht über Versprechen an Frau Franca: „Das ist unsere Verabredung“

Momentan streitet sich die Ampel-Regierung um den Bundeshaushalt 2024. Um die Streitigkeiten ging es auch in der ARD-Sendung „Maischberger“ vom 15. März 2023, bei der unter anderem Christian Lindner zu Gast war. Nach dem etwa 25-minütigen Gespräch zwischen der Moderatorin Sandra Maischberger und dem Minister beendete sie die Unterhaltung mit einem Zitat seiner Frau: „Eines Tages wird sich die Situation ändern. Das ist der Lauf der Dinge. Dann macht Christian Kinder und Küche, während ich den Finanzminister interviewe.“ Das sagte Franca Lehfeldt am 2. März der Boulevardzeitschrift Bunte.

Finanzminister Christian Lindner beim Fototermin der Politik-Talkshow „Maischberger“. © Uwe Koch/IMAGO

Maischberger fragte den Minister, ob dies auch seine Vision für die Zukunft sei. „Ja, das ist unsere Verabredung“, bestätigte Lindner. „Meine Frau muss jetzt gewisse Rücksichten nehmen, dadurch, dass ich ein hervorgehobenes öffentliches Amt habe. Irgendwann wird das anderes sein“, erzählte der FDP-Chef. Franca Lehfeldt und Christian Lindner heirateten im Juli 2022 auf Sylt. Lehfeldt ist Journalistin sowie Moderatorin und arbeitet für den Fernsehsender Welt. Dort ist sie unter anderem Chefreporterin für Politik. Durch die Ehe zu dem Finanzminister ist sie in einigen Bereichen ihres Berufes eingeschränkt. Doch dies soll sich irgendwann ändern.

Christian Lindner ganz privat: „Ich reite seit zwei, drei Jahren“

Wann das genau sein soll, könne Lindner aber nicht sagen. Schließlich wolle er den „Wählerinnen und Wählern nicht zu enge Grenzen setzen.“ Seine politischen Ambitionen in der Finanzpolitik könne er bis 2025 nicht realisieren. Danach werde er weiter machen. Damit deutet der Minister an, dass er auch nach der jetzigen Legislaturperiode in der Politik bleiben möchte. Dennoch sei die Verabredung zwischen den beiden klar.

Einen anderen Einblick in sein Leben teilte der FDP-Politiker in den sozialen Medien. Maischberger zeigte ihm ein Foto, das Lindner auf Instagram postete. Auf diesem ist er mit einer Heugabel in der Hand in dem Stall des Pferdes seiner Frau zu sehen. Auf die Frage, ob er denn auch reitet, antwortete Lindner: „Ich reite seit zwei, drei Jahren.“ Das zeigt einmal wieder, dass Politiker und Politikerinnen auch nur ganz normale Menschen sind. (vk)