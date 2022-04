Ist Deutschland schon in der Corona-Endemie angekommen? Was dafür spricht – und was dagegen

Von: Kai Hartwig

Das Ende der Corona-Pandemie sehnen Menschen weltweit herbei. In Deutschland lassen die sinkenden Zahlen auf den nahenden Beginn der endemischen Phase hoffen.

München – Die Corona-Lage scheint sich in Deutschland allmählich zu entspannen. Zumindest lässt der Blick auf die Zahlen dies vermuten. Am Freitagmorgen (22. April) vermeldete das Robert Koch-Institut eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 733,4. Im Vergleich zum Vortag stieg der Wert leicht an, doch genau einen Monat zuvor hatte er mit 1733,4 noch deutlich höher gelegen.

Die Tendenz der vergangenen Wochen zeigt klar nach unten. Das Ende der Maskenpflicht (bis auf wenige Ausnahmen) hat das Pandemiegeschehen bislang nicht negativ beeinflusst. Auch wenn Experten anmerken, dass sich die Zahl der PCR-Tests drastisch verringert hat und somit eine hohe Dunkelziffer zu befürchten ist. Sinkende Corona-Zahlen und Lockerungen – sind wir hierzulande schon von der Pandemie zur Endemie übergegangen?

Eine Maske ist in vielen Bereichen keine Pflicht mehr. © Peter Kneffel/dpa

Corona-Lage in Deutschland: Noch Pandemie oder schon Endemie?

Ganz einfach ist die Antwort auf diese Frage nicht. Ein Rückblick: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch des Coronavirus am 12. März 2020 offiziell zur Pandemie erklärt. Während einer Pandemie verbreitet sich eine Krankheit extrem schnell weiter und erfasst ganze Länder und Kontinente. Dagegen bleibt eine Epidemie in der Regel regional begrenzt.

Im Stadium der Pandemie kann sich ein Virus exponentiell ausbreiten. In der endemischen Phase ist das Virus nicht verschwunden. Allerdings sind die Infektionszahlen konstant – und damit in den Griff zu kriegen. Gänzlich ausrotten lässt sich auch das Coronavirus nicht, zumindest nicht mit den derzeitig vorhandenen Mitteln der Medizin.

Jedoch wagte Virologe Christian Drosten schon am 27. März 2020 in seinem NDR-Podcast „Corona-Update“ die Prognose, dass auch Covid-19 von der Pandemie in die Endemie übergehen wird. Kürzlich bekräftige er, dass der Wechsel von der pandemischen in die endemische Phase im Verlauf des Jahres 2022 zu erwarten sei.

Corona in Deutschland: Schon an der Schwelle zur Endemie – Nicht „von einem auf den anderen Tag“

Schon jetzt könnte man Deutschland in Sachen Corona an der Schwelle zur endemischen Phase sehen. Zumindest dann, wenn man als Merkmale einer Endemie die größtenteils erfolgte Beendigung von Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht, 2G-Regelung oder Homeoffice-Pflicht definiert. Dennoch sind in manchen Bereichen des täglichen Lebens FFP2-Masken oder Schnelltests weiterhin verpflichtend vorgeschrieben. Auch die Isolierung von Corona-Infizierten spricht eher gegen die Endemie.

Es ist wohl eher ein längerer Prozess von der pandemischen zur endemischen Phase. So ordnete es auch im Januar die Virologin Sandra Ciesek ein. „Die eine Vorstellung ist falsch, dass das von einem auf den anderen Tag passiert“, erklärte sie im NDR-Podcast „Corona-Update“ und warnte: „Das heißt auch nicht, dass man dann Sars-CoV-2 ignorieren kann oder dass alles ganz harmlos ist.“ Die Pandemie sei erst überwunden, so Ciesek, wenn die gesamte Bevölkerung mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen sei – entweder durch eine Infizierung mit dem Virus oder aber eine Impfung gegen dieses.

Und da sich die Corona-Situation in einigen Ländern nach wie vor weitaus dramatischer als in der Bundesrepublik darstellt, hat das tückische Virus nach wie vor Mutationspotential. So wies das RKI nun neue besorgniserregende Corona-Varianten auch in Deutschland nach. Im ungünstigsten Fall würde eine neue Mutante das Immunsystem geimpfter oder genesener Menschen umgehen können. Es ist also wohl noch ein wenig Geduld gefragt, ehe wir das Ende der Pandemie erreicht haben. (kh)