Clever geplant: Mann fährt kostenlos mit dem E-Auto durch ganz Deutschland

Ein E-Autofahrer fährt 1.100 Kilometer durch Deutschland – und zahlt keinen Cent für Strom. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein E-Autofahrer fuhr mit seinem Wagen 1100 Kilometer durch Deutschland – und musste auf der Strecke von Flensburg nach Füssen keinen Cent für Ladestrom ausgeben.

Flensburg – Die Energiepreise in Deutschland sind diesen Winter in Deutschland auf einem Rekordhoch. Das hat auch für E-Autofahrer schwerwiegende Folgen: Inzwischen ist Strom zum Laden der Elektroautos fast so teuer wie Benzin zum Tanken von Verbrennern. Doch es gibt Wege, diese hohen Kosten zu umgehen. Das hat ein Journalist anhand eines Selbsttestes herausgefunden – und ist 1100 Kilometer durch ganz Deutschland gefahren, ohne einen Cent für Strom zu bezahlen. In der „Auto Bild“ berichtet er von seiner Fahrt mit dem Hyundai Kona Elektro. Dabei galt es lediglich, clever vorauszuplanen und viel Zeit und Geduld mitzubringen.

Lesen Sie auf Kreiszeitung.de*, wie der E-Autofahrer 1.100 Kilometer gefahren ist, ohne einen Cent für Strom zu bezahlen.

Der E-Autofahrer fuhr dabei die ganze A7 von Flensburg nach Füssen ab, brauchte für die Strecke aber auch satte 31,5 Stunden – für den Weg muss man unter normalen Umständen etwa neun bis zehn Stunden einplanen. Um Hotelkosten zu sparen, übernachtete er sogar in seinem E-Auto. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.