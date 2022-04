Corona-Chaos nach den Schulferien? Masken-Aus und Testwegfall - Experte mit düsterer Befürchtung

Von: Stella Henrich

Fast alle Bundesländer streichen nach den Osterferien für Schüler die bewährten Maßnahmen wie Maske tragen und Corona-Tests. Aber wie sinnvoll ist es, alle Maßnahmen in den Schulen zu streichen?

München - Monatelang mussten Schüler zwei oder drei Mal pro Woche einen Corona Test machen. Nach den Osterferien bricht für viele nun die letzte Woche der Testpflicht an. Künftig sind sie freiwillig oder anlassbezogen, etwa bei Symptomen. Nicht nur Bildungsverbände kritisieren das. Auch Experten wie Dr. Georg-Christian Zinn, Direktor des Hygienezentrums Bioscientia in Ingelheim, sieht das Aufheben dieser Maßnahmen kritisch.

„Wir haben jetzt 25 Monate Erfahrung mit Corona und wir haben immer wieder gesehen, dass nach den Schulferien die Inzidenzen gerade bei den Schülern hochgehen“, sagt der Hygieniker der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Insofern mache es aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn, jetzt die Masken oder auch die Tests wegzulassen. Bei den Abiturienten bestünde sogar die Gefahr, dass die Infektionen dazu führten, dass das Abitur unter Umständen „gecrasht“ würde. „Also, da sollte man wirklich noch längere Zeit, ein bis zwei Wochen mindestens, mit den bewährten Maßnahmen arbeiten.“

Coroana-Chaos: Kinder und Jugendliche bestärken

Zinn, selbst Vater dreier schulpflichtiger Kinder, appelliert an die Eigenverantwortung junger Menschen. Schüler sollten freiwillig Maske tragen. Insbesondere wenn sie engen Kontakt hätten. Und auch selbst dann, wenn die Symptome einer Corona-Infektion leicht verliefen, ginge wieder Unterricht und Schulalltag verloren. Der Hygieniker weiß zwar, dass die Schüler, die Maske tragen, ein bisschen von anderen gehänselt würden. Aber dann sei es Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu unterstützen und stark zu machen.

Wie eine dpa-Umfrage in den 16 Bundesländern ergab, ist die Testpflicht bereits in sechs Ländern abgeschafft oder endet mit Beginn dieser Woche, in sechs Ländern läuft sie - spätestens Ende der Woche, mit dem Monatswechsel aus.

Lediglich in Berlin und Thüringen wird darüber hinaus noch weitergetestet: In Thüringen noch bis zum 6. Mai und in Berlin „bis auf Weiteres“. Aus Hamburg und dem Saarland sind noch keine Entscheidungen über den Umgang mit Tests ab Mai bekannt. Für die Schule in Bayern gilt nach den Osterferien noch die Testpflicht. Eine Lockerung der Maßnahmen ist in Aussicht gestellt. (dpa/sth)