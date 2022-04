Gleich zwei Mal Corona? Fälle von Reinfektion erhöhen sich 2022 drastisch

Corona-Reinfektionen sind keine Seltenheit (Symbolbild). © Ute Grabowsky/Imago

Eine halbe Million Menschen in Deutschland hatte Corona nicht nur ein Mal - und 2022 hat sich der Anteil drastisch erhöht. Dazu passt eine aktuelle Warnung der WHO.

Stuttgart - Doppelt gehabt? Offenbar keine Seltenheit. Immer mehr bereits einmal Mit-Corona-Infizierte stecken sich einem Zeitungsbericht zufolge erneut mit dem Sars-CoV-2-Virus an. Mehr als 70.000 Personen im Südwesten Deutschlands hätte das schon getroffen, schreiben die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung von diesem Donnerstag (28.April).

Grundlage der Berichte sind Angaben aus dem Landesgesundheitsamt (LGA). Demzufolge betrug der Anteil sogenannter Reinfektionen im April bereits 3,8 Prozent aller nachweislich Infizierten. Im Dezember vergangenen Jahres seien es nur 0,5 Prozent gewesen.

Zweimal Corona: Hochrechnung aus BaWü auf ganz Deutschland

Erstmals lägen aus der Gesundheitsverwaltung nun Daten zu diesem Thema vor, schreiben die Zeitungen. Als Reinfektion gelte dabei eine zum wiederholten Mal mit einem PCR-Test nachgewiesene Corona-Infektion. „Rechnet man die Werte aus Baden-Württemberg auf Deutschland hoch, dürften sich seit Jahresbeginn mehr als 500.000 Menschen zum wiederholten Mal angesteckt haben“, heißt es in dem Bericht.

Gut 74 Prozent der Einwohner Baden-Württembergs (BaWü) haben inzwischen mindestens einmal eine Corona-Impfung erhalten. Eine Booster-Impfung erhielten in dem Bundesland mehr als 57 Prozent der Einwohner.

WHO warnt vor Corona-Mutationen: „Virus nicht aus den Augen verlieren“

Doch angesichts neuer Corona-Mutationen ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) besorgt, dass Länder weniger testen. „Wir müssen dieses Virus in jedem einzelnen Land genau verfolgen“, sagte WHO-Notfalldirektor Mike Ryan am 13. April in Genf. Das Virus verändere sich ständig, neue Entwicklungen müssten so früh wie möglich entdeckt werden. „Wir können es uns nicht leisten, das Virus aus den Augen zu verlieren.“ Es wäre sehr kurzsichtig zu denken, dass das Risiko einer Ansteckung wegen weniger gemeldeter Infektionen zurückgegangen sei.

Die WHO führt nach wie vor Delta und Omikron als „besorgniserregende Varianten“ auf. Die Zahl der pro Woche gemeldeten Todesfälle sinkt aber weltweit, wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte. (frs mit Material der dpa)