Vorerst kein „Freedom Day“: Viele Bundesländer nutzen Sonderfrist und verlängern Corona-Maßnahmen

Von: Momir Takac

Kanzler Scholz hat es nach dem Corona-Gipfel noch einmal bekräftigt: Am 20. März sollen nahezu alle Einschränkungen fallen. Doch viele Bundesländer machen nicht mit.

Berlin/München - Geht es nach dem Willen der Ampel-Regierung, sollen ab 20. März die meisten Corona-Beschränkungen Geschichte sein. Am Freitag wollen Bundestag und Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz beschließen. Das neue Gesetz sieht dann nur noch Basisschutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie härtere Regelungen in Hotspots vor.

Doch die Bundesländer - so der Gesetzentwurf - können die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie vorübergehend noch bis zum 2. April verlängern - und zahlreiche wollen davon auch Gebrauch machen. Ihre Ablehnung des neuen Gesetzes zeigten die Länder auch beim Corona-Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz. In vielen Regionen Deutschlands wird es vorerst nichts mit dem „Freedom Day“.

Corona-Regeln in Bundesländern: Sachsen verzichtet zumindest auf 3G-Regel im ÖPNV

Das Kabinett in Bayern beschloss bereits am Dienstag, dass die bisherigen 2G- und 3G-Zugangsregeln sowie Maskenpflichten auch in Schulen oder im Handel bis zum 2. April gelten sollen. Auch Baden-Württemberg will die Übergangsfrist nutzen. Thüringen, Sachsen und Brandenburg wollen von der Regelung ebenfalls Gebrauch machen. In Sachsen etwa soll ab Freitag aber zumindest die 3G-Regel im ÖPNV entfallen. Berlin und das Saarland wollen die bisherigen Maßnahmen bis 31. März beibehalten.

Mecklenburg-Vorpommern hatte die Beibehaltung der Auflagen bereits angekündigt. In Hamburg soll laut Gesundheitsbehörde die jetzige Verordnung am Freitag unverändert verlängert werden. Hintergrund ist auch das Ende der Frühjahrsferien mit einem erwarteten Anstieg der Corona-Infektionszahlen, das in der Hansestadt ansonsten mit einem weitgehenden Ende der Maßnahmen am 20. März zusammenfallen würde.

Niedersachsen will fast alle geltenden Corona-Einschränkungen beibehalten

In Niedersachsen stellte die Landesregierung am Donnerstag einen neuen Entwurf im Gesundheitsausschuss des Landtags vor. Er sieht vor, dass so gut wie alle derzeit geltenden Corona-Regeln vom 19. März bis 2. April bestehen bleiben. Als eine Lockerung ist vorgesehen, dass Stadien in Niedersachsen bei Anwendung der 2G-Regel wieder voll ausgelastet werden dürfen, wie kreiszeitung.de* berichtet.

Auch Nordrhein-Westfalen plant nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, die mögliche Übergangsregelung bis zum 2. April zu nutzen. Mit einer konkreten Entscheidung der CDU/FDP-Landesregierung wird aber erst gerechnet, wenn der Bundestag über das künftige Infektionsschutzgesetz abgestimmt hat. Erwartet wird unter anderem, dass in NRW die Maskenpflicht in Schulen weiter gelten soll. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.