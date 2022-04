Corona in Deutschland: Inzidenz steigt weiter - Anzahl der PCR-Tests nimmt deutlich ab und führt zu Problemen

Von: Marc Dimitriu

Hannover: Ein Werbeplakat „Hier nach wie vor PCR-Tests für alle!“ hängt am Aegidientorplatz. © Julian Stratenschulte/dpa

Nach den Osterfeiertagen werden wieder mehr Corona-Fälle gemeldet. Das liegt wahrscheinlich an den vielen Nachmeldungen. Jedoch wird es immer schwieriger, verlässliche Zahlen zu bekommen.

Berlin - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab sie am Freitagmorgen (22. April) mit 733,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 720,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1001,5 (Vormonat: 1733,4).

Corona in Deutschland: Inzidenz nimmt nach Meldestopps wieder zu

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 161.718 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 156.864 registrierte Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 289 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 212 Todesfälle. Die Hospitalisierungs-Inzidenz gab das RKI am Donnerstag mit 4,24 an (Mittwoch mit 3,71). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Immer weniger PCR-Tests durchgeführt: Nur noch halb so viele Tests vor Ostern

Der RKI-Wochenbericht zeigt auch, dass in mehr als 200 Laboren bundesweit zuletzt immer weniger PCR-Tests durchgeführt wurden, auf denen die offiziellen Statistiken beruhen: Nachdem die Anzahl im März teils sehr deutlich mehr als 2 Millionen pro Woche betragen hatte, waren es in der Woche vor Ostern nur noch rund 1,1 Millionen. Der deutliche Rückgang sei auch mit bedingt durch den Feiertag Karfreitag, schreibt das RKI. Laut Bericht fiel mehr als jeder zweite Test (rund 55 Prozent) positiv aus, das ist ungefähr so viel wie im März. Es werden vorrangig Menschen mit Symptomen getestet. (md mit dpa)