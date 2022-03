Corona-Inzidenz steigt immer weiter - Novavax-Debakel in Deutschland bahnt sich an

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Die Zahl der an Corona Infizierten wächst weiter. Die Impfkampagne stockt jedoch, es wird vor schweren Verläufen in der nächsten Corona-Welle gewarnt. Alle Infos im News-Ticker.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt zum vierten Mal in Folge.

Der Chef des Deutschen Städtetages warnt vor Impflücken in der Bevölkerung.

Dieser News-Ticker zum Thema Corona* in Deutschland wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Das Robert Koch-Institut (RKI)* hat den vierten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 1231,1 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1220,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz mit 1240,3 leicht darüber.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 116.889. Am Vortag waren es 192.210 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 15.790.989.

Corona in Deutschland: RKI meldet 116.889 Neuinfektionen

Corona-Fallzahlen in Deutschland Sonntag 6. März 2022 Corona-Inzidenz 1231,1 Corona-Neuinfektionen 116.889 Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2 51 Gesamtzahl der Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2 124.102

Coronavirus in Deutschland: Offizielle Statistiken nur eingeschränkt aussagekräftig

Experten gehen aber von einer hohen Zahl an Fällen aus, die vom RKI nicht erfasst werden. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, so dass Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt werden können. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test* bestätigt wird. Diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Bundesweit wurden binnen 24 Stunden laut RKI 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Vor einer Woche waren es 57 Todesfälle. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 124.102. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte jedoch weit höher sein, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Coronavirus in Deutschland: Zahl der Genesenen steigt auf über zwölf Millionen

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,35 an. Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Sonntag mit 12.119.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 124.102.

Impfkampagne gegen Coronavirus: kein Run auf Novavax

Die Corona-Impfkampagne hat unterdessen nach Angaben des Deutschen Städtetages deutlich an Fahrt verloren. Auf den neuen Novavax-Impfstoff* gebe es in den Impfzentren „noch keinen Run“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dedy warnte vor zu großen Impflücken in der Bevölkerung. Damit riskiere man wieder viele schwere Verläufe mit der nächsten Corona-Welle.

Es gibt noch keinen Run auf den Impfstoff Novavax © Bihlmayerfotografie/imago

Dedy ist dennoch zuversichtlich, dass zögerliche Menschen noch von einer Impfung überzeugt werden könnten. Man wolle es schaffen, noch mehr Menschen zu einer Corona-Impfung zu bewegen. Der neu zugelassene Novavax-Impfstoff habe das „Potenzial, jene Menschen zu erreichen, die skeptisch gegenüber den bisherigen Corona-Impfstoffen sind“. Wichtig sei vor allem, jene Menschen zu erreichen, die zur Versorgung und Pflege im Gesundheitsbereich dringend gebraucht würden.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Novavax-Impfstoff seit Anfang Februar für Erwachsene. Das Vakzin ist proteinbasiert und unterscheidet sich von anderen in der EU bisher zugelassenen Vakzinen, bei denen es sich entweder um sogenannte mRNA- oder Vektorimpfstoffe handelt. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA