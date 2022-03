Corona-Inzidenz steigt: Neue Zahlen zeigen offenbar bösen Effekt in Karnevals-Hochburgen

Von: Markus Hofstetter

Die Corona-Inzidenz steigt jetzt seit Tagen. Die Impfkampagne stockt jedoch, es wird vor schweren Verläufen in der nächsten Corona-Welle gewarnt. Alle Infos im News-Ticker.

Corona-Pandemie: 7-Tage-Inzidenz steigt den fünften Tag in Folge (Update vom 7. März, 6.07 Uhr).

Nach Karneval: Corona-Zahlen steigen in bestimmten Regionen deutlich (Update vom 6. März, 20.20 Uhr)

Die FDP besteht auf Zurückfahren von Corona-Maßnahmen im Frühling. (Update vom 6. März, 12.46 Uhr)

Update vom 7. März, 6.05 Uhr: Binnen 24 Stunden sind 78.428 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Die 7-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 1259,2 an (Vorwoche: 1238,2). Zum fünften Tag in Folge ist die bundesweite Inzidenz damit gestiegen. Das geht aus den RKI-Daten am Montagfrüh hervor. Zudem sind 25 Todesfälle gemeldet worden. Vor einer Woche waren es ebenfalls 24 Todesfälle. Derzeit gibt es etwa 3.457.400 aktive Corona-Fälle in Deutschland, schätzt das RKI.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,35 an (Donnerstag: 6,36). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.

2.086 Covid-19-Patienten müssen derzeit auf einer Intensivstation in Deutschland behandelt werden. Davon werden 922 künstlich beatmet. Das geht aus den Zahlen des DIVI-Intensivregisters am Montag (Stand: 6.05 Uhr) hervor. Am Vortag waren es insgesamt noch 2.072 Corona-Fälle.

7-Tage-Inzidenz am Montag 7. März 1259,2 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden laut RKI 78.428 Todesfälle binnen 24 Stunden laut RKI 24 Derzeit gibt aktive Corona-Fälle in Deutschland 3.457.400

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich 15.869.417 Menschen in Deutschland nachweislich mit Corona infiziert. 124.126 Menschen mit einer Corona-Infektion starben.

Update vom 6. März, 20.20 Uhr: In den Karnevalsregionen zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Inzidenz: Die Inzidenz vor allem in der Gruppe der 20-29-Jährigen stieg laut Spiegel Online stark an. Sie liegt laut der nordrhein-westfälischen Landeszentrale für Gesundheit bei 4336,6, vor einer Woche hatte sie noch bei 1387,1 gelegen. Den Karnevalseffekt sieht auch Michael Hallek, Klinikdirektor an der Kölner Uniklinik: „Um das zu verstehen, muss man kein Wissenschaftler sein. Der Zusammenhang erscheint absolut eindeutig“, sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte dem Blatt, man könne an dieser Entwicklung sehen, wie schnell die Zahlen bei vielen Kontakten stiegen. Und er warnte: „Nach wie vor haben wir 200 Todesfälle am Tag. Und wir haben viele Patienten, die für immer bleibende Schäden behalten werden. Es ist leider noch nicht vorbei. Ich warne vor einem komplett unvorsichtigen Verhalten.“ Lauterbach hatte zuletzt auch vor einer „Sommerwelle“ des Coronavirus* gewarnt.

Mitglieder einer Karnevalsgruppe halten am Rosenmontag in Mainz eine Fahne und einen Strauß in den Farben der Ukraine in der Hand. © Sebastian Gollnow/dpa

Corona in Deutschland: Offenbar mehr Depressionen, Alkohol- und Drogenmissbrauch bei Jugendlichen

Update vom 6. März, 15.37 Uhr: Corona führt offenbar zu mehr Depressionen bei Jugendlichen, die wiederum anfällig für Alkohol- und Drogenmissbrauch sind. Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse DAK Bayern für das Pandemiejahr 2020, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Basis sind Daten von knapp 104.000 bei der Kasse versicherten Kindern und Jugendlichen aus Bayern.

Demnach wurde bei 6,7 Prozent aller 10- bis 17-Jährigen mit diagnostizierter Depression wenigstens einmal innerhalb eines Jahres auch eine Suchterkrankung ärztlich festgestellt. Demgegenüber wurde nur bei 0,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler ohne Depression eine Suchterkrankung dokumentiert. Das Risiko für depressiv erkrankten Nachwuchs, wegen Suchtmittelmissbrauchs behandelt zu werden, ist damit fast 13 Mal höher. Zudem stieg der Zusammenhang zwischen Depression und Suchterkrankung gegenüber dem Vorjahr signifikant um 21 Prozent an.

Wegfall von Corona-Einschränkungen: Deutsche zieht es wieder in die Ferne

Update vom 6. März, 14.44 Uhr: Mit dem Wegfall zahlreicher Corona-Einschränkungen verzeichnet der weltgrößte Reisekonzern Tui nach Angaben seines Deutschland-Chefs Stefan Baumert einen starken Buchungseingang. „Unsere Kunden haben Nachholbedarf“, sagte Baumert der Funke-Mediengruppe. Man sei überzeugt davon, dass man an das Niveau von 2019 herankomme.

Für den Sommer gibt es laut dem Tui-Chef eine starke Nachfrage nach Spanien, Griechenland und der Türkei. Mallorca werde als beliebtestes Ziel der Deutschen für Flugreisen zurückkommen. Er rechne auch mit einem Revival der klassischen Fernreiseziele wie Thailand, Mexiko, Dominikanische Republik, Kuba und Indonesien. Ein großes Comeback wird für die USA* erwartet.

Corona-Lage in Deutschland: FDP drängt auf Ende der Corona-Maßnahmen

Update vom 6. März, 12.46 Uhr: Karl Lauterbach* (SPD) hat vor zu viel Sorglosigkeit bei der Corona-Entwicklung gewarnt und dringt auf weiterhin wichtige Schutzinstrumente. Widerspruch bekam der Bundesgesundheitsminister von der FDP, die auf ein weitgehendes Ende von Alltagsbeschränkungen pocht. „Wenn sich die Gefahrenlage entspannt, müssen auch Maßnahmen zurückgefahren werden“, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Man kann nicht bloß präventiv auf Dauer millionenfach Grundrechte beschränken.“ Darauf müsse jede Lösung Rücksicht nehmen.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte den Funke-Zeitungen, er sei sicher, dass sich die Vorstellungen Lauterbachs zu weiteren tiefgreifenden Maßnahmen über den 20. März hinaus nicht realisieren würden. Es sei niemandem zu erklären, warum Deutschland in der Corona-Bekämpfung in Europa „als Geisterfahrer“ auftrete. „Einen solchen Sonderweg werden wir nicht mittragen. Wir hatten keine Überlastung des Gesundheitssystems und werden auch keine mehr wegen Corona bekommen.“

Corona-Inzidenz steigt weiter an - Novavax ist Ladenhüter

Erstmeldung: Berlin - Das Robert Koch-Institut (RKI)* hat den vierten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 1231,1 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1220,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz mit 1240,3 leicht darüber.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 116.889. Am Vortag waren es 192.210 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 15.790.989.

Corona in Deutschland: RKI meldet 116.889 Neuinfektionen

Corona-Fallzahlen in Deutschland Sonntag 6. März 2022 Corona-Inzidenz 1231,1 Corona-Neuinfektionen 116.889 Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2 51 Gesamtzahl der Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2 124.102

Coronavirus in Deutschland: Offizielle Statistiken nur eingeschränkt aussagekräftig

Experten gehen aber von einer hohen Zahl an Fällen aus, die vom RKI nicht erfasst werden. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, so dass Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt werden können. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test* bestätigt wird. Diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Bundesweit wurden binnen 24 Stunden laut RKI 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Vor einer Woche waren es 57 Todesfälle. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 124.102. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte jedoch weit höher sein, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Coronavirus in Deutschland: Zahl der Genesenen steigt auf über zwölf Millionen

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,35 an. Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Sonntag mit 12.119.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 124.102.

Impfkampagne gegen Coronavirus: kein Run auf Novavax

Die Corona-Impfkampagne hat unterdessen nach Angaben des Deutschen Städtetages deutlich an Fahrt verloren. Auf den neuen Novavax-Impfstoff* gebe es in den Impfzentren „noch keinen Run“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dedy warnte vor zu großen Impflücken in der Bevölkerung. Damit riskiere man wieder viele schwere Verläufe mit der nächsten Corona-Welle.

Es gibt noch keinen Run auf den Impfstoff Novavax © Bihlmayerfotografie/imago

Dedy ist dennoch zuversichtlich, dass zögerliche Menschen noch von einer Impfung überzeugt werden könnten. Man wolle es schaffen, noch mehr Menschen zu einer Corona-Impfung zu bewegen. Der neu zugelassene Novavax-Impfstoff habe das „Potenzial, jene Menschen zu erreichen, die skeptisch gegenüber den bisherigen Corona-Impfstoffen sind“. Wichtig sei vor allem, jene Menschen zu erreichen, die zur Versorgung und Pflege im Gesundheitsbereich dringend gebraucht würden.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Novavax-Impfstoff seit Anfang Februar für Erwachsene. Das Vakzin ist proteinbasiert und unterscheidet sich von anderen in der EU bisher zugelassenen Vakzinen, bei denen es sich entweder um sogenannte mRNA- oder Vektorimpfstoffe handelt.