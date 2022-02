Corona: Deutschlands Fallzahl erreicht neue Dimension - sorgt Omikron-Subtyp für Welle in der Welle?

Von: Cindy Boden

Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt weiter und liegt mittlerweile bei über 1300. Eine Omikron-Untervariante wird derweil weiter im Auge behalten. Der News-Ticker.

Die Corona*-Zahlen steigen in Deutschland weiter drastisch an (siehe Ursprungsmeldung).

Währenddessen streicht das RKI zahlreiche Länder von der Hochrisikogebiets-Liste (siehe Update vom 4. Februar, 14 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 4. Februar, 14 Uhr: Während in Deutschland die Corona-Zahlen in noch nie dagewesene Höhen steigen, streicht die Bundesregierung zum zweiten Mal hintereinander zahlreiche afrikanische Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. An diesem Sonntag würden 33 Staaten Afrikas von der Risikoliste genommen, teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Schon vor einer Woche waren 13 afrikanische Länder von der Liste genommen worden. Afrika war der letzte Kontinent, der von der Corona-Pandemie erwischt wurde - und könnte nun der erste sein, der sich aus der Krise löst. Währenddessen werden andere Länder neu als Hochrisikogebiete eingestuft. Unter anderem die Länder Armenien, Aserbaidschan und die Palästinensischen Gebiete.

Von der Risikoliste gestrichen werden neben Äquatorialguinea und Äthiopien auch Benin, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, die Elfenbeinküste (Cote d‘Ivoire), Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Komoren, Liberia, Mali, Mauretanien, Mosambik, Niger, Nigeria, São Tomé und Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Südsudan, Togo, Tschad und die Zentralafrikanische Republik.

Die afrikanischen Staaten, in denen sich die Omikron-Variante des Virus im November zuerst ausgebreitet hatte, waren schon vor einer Woche von der Liste genommen worden. Dabei gab es zunächst düstere Szenarien, die Afrika schwerste Auswirkungen vorhersagten. Diese sind nur teilweise eingetroffen - vor allem in Form von massiven Job-Verlusten und schweren Beeinträchtigungen für das Schulwesen in Ländern wie Uganda.

Seit dem Ausbruch der Pandemie in Afrika mit seinen 1,3 Milliarden Menschen wurden 10,8 Millionen Infektionen und 240.000 Tote registriert. Mit 60 Prozent entfielen mehr als die Hälfte auf fünf Länder: Südafrika, Marokko, Tunesien, Libyen und Äthiopien. Auch wenn nur elf Prozent der Bevölkerung geimpft sind, zeigt der Trend nun in ganz Afrika eindeutig nach unten.

Update vom 4. Februar, 12.20 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) bereitet Deutschland auf Millionen Infektionen mit dem Coronavirus nach dem Höhepunkt der Omikron-Welle vor. Die Zahlen und Ansteckungen erreichen ein völlig neues Ausmaß.

Corona: Deutschlands Fallzahl erreicht neue Dimension - sorgt Omikron-Subtyp für Welle in der Welle?

Ursprungsmeldung vom 4. Februar: München - Wieder ein neuer Höchstwert bei den übermittelten Corona-Neuinfektionen: Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI)* von Freitagmorgen 248.838 Fälle in 24 Stunden (RKI-Dashboard, Stand: 4. Februar, 3.49 Uhr). Vor einer Woche waren es 190.148 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1349,5 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1283,2 gelegen.

Wohlgemerkt: Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind - etwa weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona*-Fallzahlen. Ein RKI-Spezialteam erwartet unterdessen bis zu 800.000 Neuinfektionen pro Tag.

Bundesweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 170 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gab das RKI am Donnerstag mit 5,00 an (Mittwoch: 4,77). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Corona-Zahlen in Deutschland - Zahl der Arztbesuche stagniert teilweise

Eine weitere Zahl zur Einordnung der Lage: Das RKI schätzt, dass es in der vergangenen Woche rund 320.000 Arztbesuche in Deutschland wegen Corona gab. Die Werte der vierten Welle würden in fast allen Altersgruppen bereits deutlich überschritten, schreibt die Behörde in seinem Wochenbericht von Donnerstagabend. „Im Vergleich zur Vorwoche hat sich der Anstieg bei den 35- bis 59-Jährigen und den über 80-Jährigen fortgesetzt, wogegen die Zahl der Arztkonsultationen wegen COVID-ARE in den anderen Altersgruppen stagnierte oder leicht zurückging“, heißt es dort.

Nach RKI-Berechnungen waren in der Vorwoche 0,9 bis 1,8 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren an Covid-19 mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung erkrankt. Bei den Kindern bis 15 Jahre spricht das Institut von einem Betroffenen-Anteil von in etwa 1,6 bis 3,2 Prozent. Solche Berechnungen legt das RKI seit rund zwei Wochen vor - auch weil Labore und Gesundheitsämter bei der Erfassung von Infizierten am Limit sind und eine zunehmende Unvollständigkeit der Meldedaten angenommen wird.

Auch geschätzte Werte zu Krankenhausaufnahmen von mit Sars-CoV-2 infizierten Patientinnen und Patienten bewegten sich laut RKI „weiterhin auf hohem Niveau“ und zeigten einen weiterhin leicht ansteigenden Trend (sogenannte adjustierte Hospitalisierungsinzidenz). Auf Intensivstationen zeige sich ein Anstieg durch die Omikron-Welle gegenwärtig nicht.

Corona: Omikron-Subtyp legt auf niedrigem Niveau weiter zu

Unterdessen legt die offenbar noch besser übertragbare Omikron-Untervariante BA.2* in Deutschland auf niedrigem Niveau weiter zu. Für die Woche bis zum 23. Januar weist das RKI einen Anteil von 5,1 Prozent aus - rund eine Verdopplung im Vergleich zur Woche zuvor. Die Daten ergeben sich aus einer Stichprobe von Fällen, in denen vollständige Erbgutanalysen durchgeführt wurden. Demnach dominiert bisher in Deutschland der Omikron-Subtyp BA.1. Experten warnten zuletzt schon vor einer Welle in der Welle oder einer Verlängerung der Omikron-Welle.(dpa/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.