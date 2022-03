Corona: Hochproblematische Situation für Kliniken - „Verantwortung für Missstände trägt Lauterbach“

Von: Kathrin Reikowski

Mehr als 20 Millionen Corona-Infektionen in Deutschland: Laut Krankenhausgesellschaft „ist die Pandemie noch nicht vorbei“. Man rechnet mit steigender Intensivbettenbelegung.

Coronavirus in Deutschland: Die Inzidenz steigt leicht auf 1758,4 (siehe Erstmeldung).

Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen rechnet die deutsche Krankenhausgesellschaft mit einer steigenden Intensivbettenbelegung.

Auch wenn die Maskenpflicht in Bus und Bahn „so bald wie möglich“ fallen soll, sieht Verkehrsminister Wissing darin „kein Maskenverbot“ (siehe Update vom 26. März, 09.26 Uhr).

Corona in Deutschland: Kein „Maskenverbot“ in Bus und Bahn

Update vom 26. März, 09.26 Uhr: Maske auf in Bus und Bahn gegen das Coronavirus - diese Maßnahme könnte womöglich bald zurückgenommen werden in Deutschland, was eine heftige Debatte auslöst. „So bald wie möglich“ solle die Maskenpflicht fallen, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Die FDP will im weiteren Pandemieverlauf auf mehr Eigenverantwortung setzen. Aner dazu gehört laut Wissing auch Vorsicht: „Ich halte trotzdem viel davon, die Masken in Bus und Bahn weiter zu tragen.“ Die Aufhebung der Maskenpflicht bedeute kein Maskenverbot.

Corona: Kritik an Lauterbach aus der Opposition

Kritik für die Maskenpläne der Ampel kommt aus der Opposition: Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Sepp Müller, kritisierte die Bundesregierung scharf: „Jetzt in weiten Teilen auf die niedrigschwellige - aber effektive - Maßnahme der Maskenpflicht zu verzichten, ist wahnsinnig“, sagte er.

„Die alleinige Verantwortung für diese Missstände trägt der zuständige Minister Karl Lauterbach“, sagte Müller. Es sei nun das eingetreten, wovor die Union gewarnt habe: „Wir sehen eine Überlastung des Gesundheitssystems, nicht wegen der Krankheitslast, sondern weil das Personal reihenweisen in Quarantäne muss.“ Es sei unsäglich, dass nach zwei Jahren Pandemie wieder Operationen verschoben werden müssten.

Corona in Deutschland: Mehr als 20 Millionen nachgewiesene Infektionen seit Pandemiebeginn

Erstmeldung vom 26. März 22, 09.17 Uhr: München - Mehr als 20 Millionen haben sich nachgewiesenermaßen in Deutschland bereits mit dem Coronavirus* infiziert. Am Samstagmorgen (26. März) lag die Gesamtzahl laut RKI* bei 20.145.054, wobei der tatsächliche Wert wegen nicht erfasster Infektionen* höher liegen dürfte. Die Inzidenz gab das RKI mit 1758,4 an.

Die Inzidenzen im Vergleich:

Aktuell: 1758,4

Vortag: 1756,4

Vorwoche: 1735,0

Vormonat: 1253,3

Binnen eines Tages infizierten sich zuletzt 252.026 Menschen neu mit dem Coronavirus, dieser Wert lag vor einer Woche bei 260.239. Angestiegen ist die Zahl der Todesfälle: Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 278 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 221 Todesfälle.

Corona in Deutschland: Aktuelle Zahlen zu Corona-Infizierten in den Kliniken

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 7,39 an (Donnerstag: 7,28). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 15.646.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128.388.

Hohe Corona-Infektionen: Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet mit steigender Anzahl an Intensivpatienten

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) rechnet mit einer wieder steigenden Zahl an Intensivpatienten wegen der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen. Hochproblematisch sei die Situation für Kliniken vor allem durch Personalausfälle, sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Drei von vier Krankenhäusern müssen Leistungen einschränken, weil Personal ausfällt.“ Dies liege an „Infektionen, Quarantäne oder Betreuung von positiv getesteten Kindern“.

Zuletzt habe sich die Intensivbelegung zwar etwas vom Infektionsgeschehen abgekoppelt - jedoch nicht vollständig, sagte Gaß. In den kommenden Wochen würden die Krankenhäuser deshalb auch auf den Intensivstationen „wieder stärker steigende Patientenzahlen verzeichnen“. Die Gesamtsituation mache deutlich, „dass die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei ist“, unterstrich Gaß. (kat/dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.