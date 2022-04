Corona-Lage in Deutschland: Lauterbach gibt nach Scheitern der Impfpflicht nicht auf - PK am Freitag

Von: Momir Takac

Karl Lauterbach (l, SPD), Bundesminister für Gesundheit, und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, sorgen sich um die aktuelle Corona-Lage. © Kay Nietfeld/dpa

Nach dem Scheitern der Impfpflicht erwartet Lauterbach eine schwere Corona-Bekämpfung im Herbst. Am Freitag wird es eine Pressekonferenz geben. News-Ticker.

Berlin - Die zuletzt angespannte Coronavirus-Lage scheint sich zu entspannen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag den zehnten Tag in Folge eine sinkende bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz. Die rückläufige Tendenz wird am Freitag, 10 Uhr, Thema bei der Pressekonferenz zum Infektionsgeschehen sein.

Pressekonferenz zur Corona-Lage in Deutschland: Rückläufige Tendenz bei Infektionszahlen

In der Bundespressekonferenz werden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, RKI-Chef Lothar Wieler sowie Gernot Marx berichten. Der Intensivmediziner ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und wird über die Lage in den Krankenhäusern sprechen. Bei der Hospitalisierungsrate wird eine leicht sinkende Tendenz erwartet. Nach 6,62 am Mittwoch betrug sie am Donnerstag 6,5.

Teilnehmer der Pressekonferenz zur Corona-Lage in Deutschland

Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts

Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)

Bei der Bekämpfung der Pandemie wird ein Mittel nach aktueller Lage der Dinge nicht zur Verfügung stehen: Im Bundestag erhielt eine Corona-Impfpflicht für alle Menschen ab 60 Jahren keine Mehrheit. Interessant wird sein, wie die Experten das Scheitern der Impfpflicht bewerten. Kurz nach der Abstimmung im Bundestag twitterte Lauterbach: „Jetzt wird die Bekämpfung von Corona im Herbst viel schwerer werden.“

Nach Scheitern der Impfpflicht: Lauterbach gibt nicht auf

Der SPD-Minister kündigte allerdings bereits einen neuen Vorstoß bei der Impfpflicht an. „Um unnötige Opfer im Herbst zu vermeiden, sollte der Versuch nicht aufgegeben werden, bis dahin trotzdem eine Impfpflicht zu erreichen. Man darf nie aufgeben, wenn es um das Leben anderer Menschen geht. So denke ich als Arzt, so denke ich als Politiker", sagte er am Donnerstag.