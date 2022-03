Corona in Deutschland: RKI meldet neue Höchstwerte - Intensivmediziner warnt

Von: Martina Lippl

Corona: Das Impftempo stockt. Experten warnen jetzt schon vor einer neuen Welle im Herbst. © imago

Der Frühling kommt – Corona ist dann vorbei? Schön wäre es. Die Inzidenz ist hoch wie nie. Alle Infos und Entwicklungen zum Thema Corona in Deutschland im News-Ticker.

Corona-Inzidenz: RKI meldet am Samstag (12. März) neuen Höchstwert.

Ende der Maskenpflicht: Intensivmediziner hält das für einen „Fehler“.

Dieser News-Ticker zur Corona*-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin – Die bundesweite Inzidenz liegt jetzt bei 1496,0. Binnen 24 Stunden sind 237.086 Corona-Neuinfektionen und weitere 249 Todesfälle beim Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet worden. Das geht aus den Daten des Covid-19-Dashboards am Samstagmorgen hervor.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 7,0 an (Donnerstag: 6,74). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Corona-Fallzahlen: RKI meldet mehr als 237.000 Neuinfektionen am Samstag, 12. März 2022

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1496,0 237.086 Corona-Neuinfektionen sind binnen 24 Stunden beim RKI gemeldet worden. 249 weitere Todesfälle sind binnen eines Tages verzeichnet worden. Derzeit gibt es laut RKI etwa 3.595.500 aktive Corona-Fälle.

Ende der Maskenpflicht? Intensivmediziner warnt: „Es wäre ein Fehler“

Am 20. März sollen weitgehend alle Corona-Maßnahmen fallen. Vor einem Ende der Maskenpflicht in Innenräumen warnen Intensivmediziner.

„Das Tragen von Masken ist eine erprobte und einfache Schutzmaßnahme. Es wäre ein Fehler, dieses Mittel ohne Not aus der Hand zu geben“, sagte DIVI-Präsident Gernot Marx den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit Masken könne man sich und andere effektiv gegen eine Infektion schützen. „Die Länder sollten deswegen in jedem Fall auch nach dem 20. März die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen beibehalten.“

Hier finden Sie den News-Ticker bis Freitag zum Nachlesen.