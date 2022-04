Corona in Deutschland: Inzidenz sinkt auf knapp 1.100 - RKI warnt vor weiter „hohem Infektionsdruck“

Von: Martina Lippl

Die Corona-Inzidenz sinkt in Deutschland weiter (Archivfoto). © Michael Gstettenbauer/imago

Der Abwärtstrend bei den Corona-Zahlen setzt sich vor Ostern weiter fort. Die Inzidenz ist laut RKI am Sonntag weiter gesunken. Alle Infos zur Corona-Pandemie in Deutschland im News-Ticker.

Lauterbach verliert an Rückhalt: Laut Umfrage 55 Prozent mit seiner Arbeit unzufrieden

Corona-Inzidenz in Deutschland: Laut RKI ist der Wert auf 1097,9 gesunken.

Der Gipfel der aktuellen fünften Corona-Welle ist laut RKI klar überschritten.

Update vom 10. April, 9.55 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat stark an Zuspruch in der Bevölkerung verloren. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild am Sonntag sind 55 Prozent der Menschen in Deutschland mit Lauterbachs Arbeit unzufrieden. Nur 36 Prozent sind zufrieden.

Beim Antritt der Ampel-Regierung im Dezember hatten demnach noch 53 Prozent erwartet, dass Lauterbach ein guter Minister wird. 26 Prozent dachten, er würde seinen Minister-Job schlecht machen.

Ablehnung der Impfpflicht - 46 Prozent halten die Entscheidung nach einer Umfrage für falsch

Die Ablehnung der Impfpflicht ab 60 Jahren durch den Bundestag finden laut der Insa-Umfrage 47 Prozent der Befragten richtig, 46 Prozent halten die Entscheidung für falsch. Die Umfrage hatte Insa am Freitag 1003 Menschen befragt.

Im Bundestag war am Donnerstag ein Gesetzentwurf für eine Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren gescheitert, den auch Lauterbach unterstützt hatte. Am Mittwoch war der Gesundheitsminister von dem Vorhaben abgerückt, Corona-Infizierten künftig nur noch eine Empfehlung zur häuslichen Isolation zu geben. Damit gilt weiter eine Isolations-Pflicht.

Corona in Deutschland: Inzidenz sinkt auf 1.098

Berlin - Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz gibt weiter nach: Der Wert liegt jetzt bei 1097,9 teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen mit. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1141,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1457,9. Binnen eines Tages sind 55.471 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden (Vorwoche: 74.053 Corona-Neuinfektionen). Zudem wurden 36 Todesfälle in Verbindung mit Corona gemeldet.

Die Corona-Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Vergleiche zunehmend schwieriger. Die Dunkelziffer bei den Infektionszahlen dürfte nach Ansicht von Experten aktuell deutlich höher liegen. Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg melden nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa am Wochenende nicht oder nicht vollständig. Gesundheitsämter sind derzeit überlastet - viele Corona-Fälle werden einfach nicht erfasst. Doch laut dem RKI ist der Höhepunkt der fünften Omikron-Welle überschritten.

Corona-Fallzahlen am Sonntag (10. April 2022): RKI 55.471 Neuinfektionen

Corona-Inzidenz 1097,9 Corona-Neuinfektionen 55.471 Corona-Tote 42 aktive Corona-Fälle in Deutschland 4.100.900 Hospitalisierungsrate 6,51 (Stand Freitag) Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation 1.945 - davon 761 künstlich beatmet (Stand: Sonntag, 7.05 Uhr)

RKI: „Der Gipfel der aktuellen Welle ist jetzt klar überschritten“.

Auch wenn die Corona-Zahlen lückenhaft sind, bewertet schreibt das RKI in seinem aktuellen Wochenbericht: „Der Gipfel der aktuellen Welle ist jetzt klar überschritten.“ Der Infektionsdruck bliebe aber trotz dieser Abnahme „mit mehr als 1 Million innerhalb einer Woche an das RKI übermittelten Covid19-Fällen weiterhin sehr hoch“. Insbesondere in den jüngeren Altersgruppen zwischen 0 bis 24 Jahren sei die Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche um 20 Prozent gesunken.

7-Tage-Inzidenz nach Altersgruppen - laut RKI (Datenstand: 8. April 2022)

Altersgruppe 0 bis 4 Jahren - 894,6

Altersgruppe 5 bis 14 Jahren - 1.612,7

Altersgruppe 15 bis 34 Jahren - 1.526,9

Altersgruppe 35 bis 59 Jahren - 1.317,3

Altersgruppe 60 bis 79 Jahren - 621,9

Altersgruppe über 80 Jahren - 564,1

In der aktuellen fünften Omikron-Welle ist die Zahl der schweren Krankheitsverläufe, bei gleichzeitig hohen Infektionszahlen, deutlich niedriger, ist im RKI-Wochenbericht zu lesen. In den Krankenhäusern sei die Belastung auf den Normalstationen und auf den Intensivstationen nach wie vor hoch, weil es beim medizinischen Personal auch infektionsbedingten Ausfällen durch Quarantäne oder Erkrankungen käme.

Der Anteil der Omikron-Sublinie BA.2 ist inzwischen auf fast 90 Prozent angestiegen, teilte das RKI in seinem jüngsten Wochenbericht vom Donnerstagabend (7. April) mit.

Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie hängt, laut RKI, davon ab, „ob sich größere Teile der Bevölkerung auch bei Reduktion staatlich angeordneter Maßnahmen weiterhin umsichtig und rücksichtsvoll verhalten bzw. in welchem Umfang mögliche infektionsrelevante Kontakte zunehmen.“

Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion wie Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten sollten unabhängig vom Impfstatus zu Hause bleiben, empfiehlt das RKI und gegebenenfalls eine Hausarztpraxis kontaktieren. Vollständig geimpfte und geboosterte Menschen leiden bei einer Corona-Infektion mit der Omikron-Variante deutlich kürzer als bei Delta. So das Ergebnis einer aktuellen britischen Studie. (ml/afp/dpa)